V Gelnici stúpne daň z nehnuteľnosti aj poplatok za odpad

Gelnica 27. decembra (TASR) - Daň z nehnuteľnosti, pozemkov a stavieb, ako i poplatok za komunálny odpad stúpnu od nového roka aj v Gelnici. "K zvyšovaniu došlo kvôli tomu, aby sme zachovali mestské financie v normálnej kondícii," z radnice to pre TASR uviedol Milo Janáč.



Daň z nehnuteľnosti bola pri bytoch 30 centov za jeden meter štvorcový (m2) a pri domoch 15 centov za m2. Od nového roka sa táto daň zvýši a zároveň sa zjednotí pri bytoch aj domoch na rovnakú úroveň, a to 50 centov za m2. Kým bola daň za trojizbový byt s rozlohou 70 m2 doposiaľ 21 eur, po novom to bude 35 eur. Pri dome s rozlohou 100 m2 stúpne suma z 15 na 50 eur.



Poplatok za odpad sa zvýši zo súčasných 25 na 40 eur ročne. "Dôchodcovia nad 62 rokov budú mať zľavu a tak zaplatia 30 eur. Zľavu budú mať aj študenti a ZŤP," uviedol Janáč s tým, že pri výbere poplatku počítajú s príjmom vyšším zhruba o 80.000 eur. "Aj po zvýšení poplatkov za odpad budeme musieť z mestského rozpočtu doplácať zhruba 50.000 eur, a to ešte nerátame náklady na prevádzku nášho zberného dvora," doplnil.