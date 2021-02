Gelnica od pondelka zatvorí základné aj materské školy

Gelnica 25. februára (TASR) – Mesto Gelnica od pondelka (1. 3.) zatvorí obe materské školy (MŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a žiaci základnej školy (ZŠ) opäť prejdú na dištančné vzdelávanie. Vo štvrtok o tom rozhodol krízový štáb mesta. Radnica o tom informuje na sociálnej sieti.



Ako pripomenul primátor Dušan Tomaško, ak je rodič niektorého žiaka pozitívny, do karantény musí ísť celá trieda. „Na prvom stupni ZŠ by sme tak od pondelka z 13 tried otvorili len štyri, keďže mali pozitívny test na ochorenie COVID-19 rodičia z deviatich tried. Počas víkendového testovania môžu pribudnúť ďalší. K tomu sme za posledný týždeň zaevidovali asi šesť tretiakov a štvrtákov s pozitívnym testom,“ povedal pre TASR s tým, že prezenčná výučba na prvom stupni ZŠ sa ruší a všetci žiaci zostanú doma. Vzdelávať sa budú opäť online.



Gelnické MŠ pre všetky deti, ako aj ZŠ pre žiakov prvého stupňa boli otvorené, odkedy im to bolo umožnené, teda od 8. februára. Pred týždennými jarnými prázdninami na východnom Slovensku, ktoré sa začali v pondelok 22. februára, bol COVID školský semafor v tomto okrese v červenej fáze. Ako pre TASR uviedla regionálna hygienička Renáta Hudáková, od budúceho týždňa prejde do bordovej fázy. „V okrese Gelnica je situácia od začiatku januára naďalej závažná, čo je aj na celom Slovensku. Chorobnosť tu síce je vysoká, ale drží sa na stabilnej úrovni. Nezaznamenávame výrazné vzostupy,“ uviedla.