GELNICA POZOR: Polícia upozorňuje na nepriaznivé počasie
V tejto súvislosti odporúča zvýšenú opatrnosť pri pohybe v exteriéri, parkovaní vozidiel v blízkosti stromov a pri jazde dotknutými úsekmi.
Autor TASR
Gelnica 28. decembra (TASR) - Polícia upozorňuje na nebezpečenstvo spojené s nepriaznivým počasím v okrese Gelnica. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti uviedlo, že najmä v oblasti Nálepkovo dochádza v dôsledku silného vetra k pádu stromov a poškodeniu infraštruktúry.
„Zvýšené riziko sa týka predovšetkým zalesnených úsekov, dolín a menej frekventovaných komunikácií, kde sa môžu náhle objaviť prekážky na ceste. Upozorňujeme na možný výskyt popadaných stromov, uvoľnených konárov, poškodeného elektrického a telekomunikačného vedenia, ako aj na lokálne výpadky elektrickej energie,“ uviedla polícia. V tejto súvislosti odporúča zvýšenú opatrnosť pri pohybe v exteriéri, parkovaní vozidiel v blízkosti stromov a pri jazde dotknutými úsekmi.
