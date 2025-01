Gelnica pracuje na získaní stavebného povolenia pre bytovku

Gelnica 6. januára (TASR) - Mesto Gelnica v súčasnosti pracuje na získaní stavebného povolenia na výstavbu bytovky na Sídlisku SNP. Rozbehlo aj proces výberu zhotoviteľa stavby. Pre TASR to z radnice uviedol Milo Janáč s tým, že mesto zároveň plánuje výstavbu ďalších bytov.



V novej bytovke na Sídlisku SNP má vzniknúť vyše 20 bytových jednotiek, pričom tam majú byť zastúpené jedno-, dvoj- i trojizbové byty. "Budú určené pre žiadateľov, ktorí splnia podmienky získania týchto bytov, presne podľa kritérií Štátneho fondu rozvoja bývania," spresnil.



Mesto plánuje aj výstavbu menšieho štvorpodlažného bytového domu na Športovej ulici. Vyrásť by mal na mieste súčasného multifunkčného ihriska, ktoré chcú po novom umiestniť do areálu základnej školy. Vzniknúť tam má deväť bytov.



Gelnická radnica v súčasnosti kompletne prenajíma byty v dvoch štvorpodlažných bytových domoch na Športovej ulici. Na Záhradnej ulici prenajíma tri byty. Podľa Janáča aktuálne evidujú v poradovníku viac ako 40 žiadostí o byt. Nie je však jasné, či všetci žiadatelia aj skutočne spĺňajú podmienky na pridelenia mestského nájomného bytu, keďže to posudzujú až po uvoľnení miesta.



Mesto dodalo, že pracuje na nových možnostiach bývania a verí, že uspokojí nielen domáci dopyt, ale pritiahne do Gelnice bývať aj nových obyvateľov. "Je to jedna zo základných podmienok ďalšieho rozvoja mesta," doplnilo. Zároveň potvrdilo, že v súčasnosti nerokuje so žiadnym investorom, ktorý by deklaroval záujem o výstavbu bytových domov.