Gelnica zavádza Potravinovú linku pomoci

Gelnica 19. marca (TASR) – Mesto Gelnica v spolupráci s jednou z taxislužieb zriadilo špeciálnu Potravinovú linku pomoci. Slúžiť bude na nákup potravín pre ľudí v karanténe, pre ľudí osamelých a pre ľudí, ktorí si z vážnych zdravotných dôvodov nedokážu sami zaobstarať základné potraviny. Informoval o tom primátor Dušan Tomaško na webovej stránke radnice s tým, že náklady na dovoz bude znášať mesto Gelnica.



Linka má fungovať od štvrtka, a to v pracovných dňoch od 8.00 h do 12.00 h na telefónnych číslach 0905 814 621 a 0902 912 833. Požadované potraviny musia byť hygienicky balené. „Ak občan nešpecifikuje konkrétny druh výrobku, bude sa v rámci daného sortimentu vyberať najlacnejšia alternatíva,“ uvádza.



Podľa primátora môže občan túto službu využiť maximálne trikrát do týždňa a zaplatí len cenu nákupu. Distribúcia potravín bude realizovaná od 13.30 h. Každého, kto o pomoc požiada, na doručenie upozornia desať minút pred donáškou a dozvie sa tiež cenu nákupu. „Pri preberaní donášky musí mať občan rúško. Prosíme občanov, aby si pripravili podľa možností čo najpresnejšiu sumu,“ dodal Tomaško.



Pripomenul, že zneužitie linky bude sankcionované pokutou vo výške 100 eur.