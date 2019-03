Gelnica získala na viacero podujatí dotácie z Fondu na podporu umenia

Na archívnej fotke je zobrazený vstup do mesta Gelnica.

Najočakávanejším podujatím je podľa Mila Janáča tradičný Gelnický jarmok, ktorý býva v polovici augusta.

Gelnica 9. marca (TASR) - Viacero podujatí, ktoré sa v Gelnici budú tento rok konať, podporil Fond na podporu umenia (FPU). Ako pre TASR povedal vedúci oddelenia kultúry, športu a voľného času Mestského úradu Gelnica Milo Janáč, mesto každoročne organizuje desiatky rôznych podujatí.



Podľa neho medzi tie, ktoré navštevujú aj ľudia zo širšieho okolia, patrí i Festival hradných remesiel. Koná sa druhú júnovú sobotu na vrchu Zámčisko, kde sú ruiny hradu z 13. storočia. „Približujeme tam dobovú muziku, stredovekú kuchyňu, rôzne ukážky šermiarov, divadlo,“ povedal s tým, že z FPU na toto podujatie získalo mesto dotáciu vo výške 3000 eur.



„Takisto sme získali dotáciu na multižánrový festival Gelnické iluminácie, ktorý sa uskutoční 7. septembra. Vždy sa koná na viacerých miestach v Gelnici. Súčasťou sú videomapping, čítačky autorov, koncerty, rôzne inštalácie a výstavy. Ľudia sa môžu aj aktívne zapájať do niektorých inštalácií a byť súčasťou diania,“ spresnil Janáč s tým, že tento rok mesto nadviazalo spoluprácu aj s jedným z českých kultúrnych magazínov. Očakáva preto tiež návštevníkov spoza rieky Morava. Výška podpory z FPU na toto podujatie predstavuje 2500 eur.



Ďalšiu dotáciu vo výške 1700 eur sa podarilo získať gelnickej základnej umeleckej škole (ZUŠ), a to na festival komornej hudby Gelnický kľúč, ktorý sa usporadúva od roku 2004. Ide o prehliadku neprofesionálnych detských, mládežníckych a dospelých komorných telies inštrumentálnej hudby rôzneho nástrojového obsadenia. Pravidelne sa koná posledný májový piatok v tamojšom evanjelickom Kostole sv. Michala.



Vlani Gelnica organizovala i Festival detských folklórnych súborov, dotáciu z FPU na toto podujatie v tomto roku nezískala. „Ale to neznamená, že tento festival nebudeme organizovať. Určite ho pripravíme, pretože sa stretol s veľmi priaznivou odozvou u divákov, a myslím si, že v takejto tradícii je potrebné pokračovať,“ povedal Janáč.



