Gelnica získala peniaze na projekt sociálnych nájomných domov
Zámer počíta s vybudovaním zhruba 50 domčekov spolu s potrebnou infraštruktúrou.
Gelnica 1. decembra (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) poskytol mestu Gelnica 160.500 eur na vyhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu obytného súboru sociálnych nájomných domov v lokalite Pod Hájom. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Milo Janáč.
„Dôvodom na jej vypracovanie je to, že chceme pre časť miestnych Rómov, ktorí žijú bez nájomných zmlúv v domoch, ktoré sú v havarijnom stave v centre mesta, ale aj na Hnileckej ulici a tiež v provizórnych obydliach v osade Háj, vytvoriť lepšie podmienky na život, a teda aj pre začlenenie sa do spoločnosti,“ uviedol s tým, že do procesu chcú zapojiť aj tretí sektor, ktorý by im pomáhal.
Vyhotovenie projektovej dokumentáciu podľa neho mesto nebude stáť nič. Hotová by mala byť do jari 2027. Radnica ju chce mať však oveľa skôr.
Zámer počíta s vybudovaním zhruba 50 domčekov spolu s potrebnou infraštruktúrou. Na ich výstavbu chcú žiadať finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie. Mesto predpokladá, že ak by celý proces prebiehal bez zdržaní, realizácia by sa mohla podariť do piatich rokov.
Janáč pripomenul, že časť Rómov býva v súčasnosti v nevyhovujúcich podmienkach a nelegálne. „Okrem toho v centre mesta sa časť z nich zaoberá aj protispoločenskou činnosťou, ako je napríklad žobranie, obťažovanie ľudí alebo aj krádeže, čo veľmi negatívne vnímajú nielen príslušníci majority či návštevníci mesta, ale aj tí Rómovia v Gelnici, ktorí žijú normálnym a slušným spôsobom života,“ povedal s tým, že tento problém pretrváva v meste viac ako tri desaťročia.
Mesto dodalo, že po vybudovaní ubytovania pre časť miestnych Rómov v lokalite Pod Hájom sa tiež uvoľnia pozemky v dolnej časti starého mesta, ktoré chcú využiť na rozvoj danej lokality. „Chceme, aby centrum Gelnice opäť ožilo, aby stratilo nálepku ‚mesto duchov‘, z čoho budú profitovať občania mesta, ale aj podnikatelia, ktorí v tejto časti mesta pôsobia,“ doplnilo.
