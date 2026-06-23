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Gelnica:Obvinený muž z vraždy manželky bol vo väzbe pre jej napadnutie
Súd v Spišskej Novej Vsi o jej návrhu rozhodol 10. marca tak, že návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol.
Autor TASR
Košice 23. júna (TASR) - Gelničanovi Tomášovi V., obvinenom z vraždy manželky, ku ktorej došlo v sobotu (20. 6.) v Gelnici, uložil Okresný súd (OS) Spišská Nová Ves 9. júna podmienečný trest odňatia slobody v trvaní osem mesiacov za nebezpečné vyhrážanie. Dovtedy bol vo väzbe ako obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania, keďže 21. februára pod vplyvom alkoholu napadol svoju manželku. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského súdu Košice Anna Pančurová. O väzbe obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy by mal košický súd rozhodnúť v utorok.
„Trestným rozkazom zo dňa 9. júna 2026 OS Spišská Nová Ves uložil Tomášovi V. trest odňatia slobody v trvaní osem mesiacov, výkon trestu mu podmienečne odložil na dobu 15 mesiacov a zároveň mu uložil protialkoholické liečenie ambulantnou formou. Trestný rozkaz sa stal ihneď právoplatným a obvinený bol z väzby prepustený,“ uviedla. Obvinený teda nebol vo výkone trestu odňatia slobody, ani z neho podmienečne prepustený.
Hovorkyňa informovala, že sudca pre prípravné konanie OS Spišská Nová Ves vzal Tomáša V., obvineného z prečinu nebezpečného vyhrážania, do väzby 25. februára z dôvodu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Jeho manželka Zuzana V. podala 28. februára OS Spišská Nová Ves návrh na nariadenie neodkladného opatrenia proti žalovanému. Domáhala sa ním, aby mu súd uložil zákaz priblížiť sa k nej na vzdialenosť kratšiu ako 50 metrov s výnimkou procesných úkonov a aby žalovaného vylúčil z užívania jej bytu, pretože ako abstinujúci alkoholik začal znova po 23 rokoch užívať alkohol a doma ju fyzicky napadol.
Súd v Spišskej Novej Vsi o jej návrhu rozhodol 10. marca tak, že návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Svoje rozhodnutie opieral o skutočnosť, že obvinený bol v tom čase vo väzbe v Ústave na výkon väzby v Košiciach, pričom on sám sa voči tomuto obmedzeniu na slobode nebránil. „Podľa názoru súdu za takéhoto stavu veci nie je preukázaná naliehavosť a nevyhnutnosť upraviť vzťahy medzi žalobkyňou a žalovaným tak, ako to žalobkyňa požadovala, keďže zo strany obžalovaného v tom čase určite nemohlo dôjsť k jeho návratu do bytu a ani k možnosti priblíženia sa k nej,“ uviedla hovorkyňa košických súdov.
„Trestným rozkazom zo dňa 9. júna 2026 OS Spišská Nová Ves uložil Tomášovi V. trest odňatia slobody v trvaní osem mesiacov, výkon trestu mu podmienečne odložil na dobu 15 mesiacov a zároveň mu uložil protialkoholické liečenie ambulantnou formou. Trestný rozkaz sa stal ihneď právoplatným a obvinený bol z väzby prepustený,“ uviedla. Obvinený teda nebol vo výkone trestu odňatia slobody, ani z neho podmienečne prepustený.
Hovorkyňa informovala, že sudca pre prípravné konanie OS Spišská Nová Ves vzal Tomáša V., obvineného z prečinu nebezpečného vyhrážania, do väzby 25. februára z dôvodu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Jeho manželka Zuzana V. podala 28. februára OS Spišská Nová Ves návrh na nariadenie neodkladného opatrenia proti žalovanému. Domáhala sa ním, aby mu súd uložil zákaz priblížiť sa k nej na vzdialenosť kratšiu ako 50 metrov s výnimkou procesných úkonov a aby žalovaného vylúčil z užívania jej bytu, pretože ako abstinujúci alkoholik začal znova po 23 rokoch užívať alkohol a doma ju fyzicky napadol.
Súd v Spišskej Novej Vsi o jej návrhu rozhodol 10. marca tak, že návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Svoje rozhodnutie opieral o skutočnosť, že obvinený bol v tom čase vo väzbe v Ústave na výkon väzby v Košiciach, pričom on sám sa voči tomuto obmedzeniu na slobode nebránil. „Podľa názoru súdu za takéhoto stavu veci nie je preukázaná naliehavosť a nevyhnutnosť upraviť vzťahy medzi žalobkyňou a žalovaným tak, ako to žalobkyňa požadovala, keďže zo strany obžalovaného v tom čase určite nemohlo dôjsť k jeho návratu do bytu a ani k možnosti priblíženia sa k nej,“ uviedla hovorkyňa košických súdov.