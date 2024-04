Gemerská Hôrka chce postaviť novú bytovku so 16 nájomnými bytmi

Gemerská Hôrka 18. apríla (TASR) - Obec Gemerská Hôrka v okrese Rožňava chce postaviť novú bytovku so 16 nájomnými bytmi. Náklady na realizáciu projektu odhaduje na viac ako 1,5 milióna eur. Pre TASR to uviedol starosta obce Gejza Milko.



Novú bytovku by samospráva chcela postaviť na východnom okraji obce v blízkosti priemyselného areálu. "Naša obec je aj priemyselnou obcou, je tu veľký výrobný závod. O byty u nás je veľký záujem," uviedol Milko. Ako dodal, v súčasnosti sú všetky obecné nájomné byty obsadené a už teraz majú dostatok záujemcov aj na obsadenie novostavby.



Samospráva už vyhlásila aj verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. V rámci projektu počíta s výstavbou bytového domu so štyrmi nadzemnými podlažiami. V objekte by sa nachádzalo 15 trojizbových a jeden dvojizbový byt. Záujemcovia o zákazku môžu svoje ponuky predkladať do 7. mája, odhadované náklady predstavujú viac ako 1,5 milióna eur.



Výstavbu novej bytovky chce obec Gemerská Hôrka financovať prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania. Ak bude projekt postupovať podľa plánov, výstavba by sa mohla odštartovať na jeseň, práce by mali trvať 14 mesiacov.