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Gemerská knižnica P. Dobšinského si 75. výročie pripomína i výstavami
Súhlas na zriadenie v tom čase Okresnej ľudovej knižnice v Rožňave bol vydaný okresným národným výborom koncom marca 1951.
Autor TASR
Rožňava 24. júna (TASR) - Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave si sériou podujatí pripomenula 75. výročie svojho založenia. Súčasťou osláv jubilea sú i dve výstavy inštalované v priestoroch knižnice, ktoré budú pre verejnosť prístupné do konca roka. TASR o tom za Gemerskú knižnicu informovala Tatiana Bachňáková.
Súhlas na zriadenie v tom čase Okresnej ľudovej knižnice v Rožňave bol vydaný okresným národným výborom koncom marca 1951. Slávnostné otvorenie rožňavskej knižnice sa konalo v rovnakom roku v decembri, knižničný fond pred 75 rokmi pozostával z 3500 zväzkov.
Významné jubileum si v rožňavskej knižnici pripomenuli sériou podujatí i ocenením osobností, ktoré sú s jej príbehom úzko späté. Knižnica zorganizovala stretnutie čitateľov, ktorí v tomto roku rovnako oslavujú 75 rokov. Druhé podujatie patrilo partnerom knižnice, a to najmä zástupcom škôl, kultúrnych inštitúcií v meste, krajských knižníc, a predstaviteľom Košického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom inštitúcie.
„S úctou spomíname na snahu a pracovitosť ľudí, ktorí vytvárali dejiny tejto knižnice. Stala sa miestom nielen uchovávania vedomostí, ale aj živým kultúrnym a komunitným centrom. Knižnica plní nenahraditeľnú úlohu v spoločenskom živote ľudí, je stále pevnou súčasťou vzdelávacieho a kultúrneho priestoru človeka,“ uviedla riaditeľka knižnice Iveta Kyselová.
Pri príležitosti výročia pripravila Gemerská knižnica aj tematickú fotografickú výstavu približujúcu jej históriu. Inštalovaná je od vstupných priestorov knižnice, popri celom schodisku až do spoločenskej miestnosti na druhom poschodí. Vo vstupných priestoroch je zároveň inštalovaná aj výstava predmetov a dokumentov z histórie knižnice či kroniky jednotlivých období. Obe výstavy budú pre verejnosť prístupné počas celého roka 2026.
Súhlas na zriadenie v tom čase Okresnej ľudovej knižnice v Rožňave bol vydaný okresným národným výborom koncom marca 1951. Slávnostné otvorenie rožňavskej knižnice sa konalo v rovnakom roku v decembri, knižničný fond pred 75 rokmi pozostával z 3500 zväzkov.
Významné jubileum si v rožňavskej knižnici pripomenuli sériou podujatí i ocenením osobností, ktoré sú s jej príbehom úzko späté. Knižnica zorganizovala stretnutie čitateľov, ktorí v tomto roku rovnako oslavujú 75 rokov. Druhé podujatie patrilo partnerom knižnice, a to najmä zástupcom škôl, kultúrnych inštitúcií v meste, krajských knižníc, a predstaviteľom Košického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom inštitúcie.
„S úctou spomíname na snahu a pracovitosť ľudí, ktorí vytvárali dejiny tejto knižnice. Stala sa miestom nielen uchovávania vedomostí, ale aj živým kultúrnym a komunitným centrom. Knižnica plní nenahraditeľnú úlohu v spoločenskom živote ľudí, je stále pevnou súčasťou vzdelávacieho a kultúrneho priestoru človeka,“ uviedla riaditeľka knižnice Iveta Kyselová.
Pri príležitosti výročia pripravila Gemerská knižnica aj tematickú fotografickú výstavu približujúcu jej históriu. Inštalovaná je od vstupných priestorov knižnice, popri celom schodisku až do spoločenskej miestnosti na druhom poschodí. Vo vstupných priestoroch je zároveň inštalovaná aj výstava predmetov a dokumentov z histórie knižnice či kroniky jednotlivých období. Obe výstavy budú pre verejnosť prístupné počas celého roka 2026.