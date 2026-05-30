Gemerská knižnica Pavla Dobšinského zakúpila takmer 1000 nových kníh
Knižnica pri nákupe spolupracovala i s vydavateľstvami, slovenskými univerzitami i miestnym kníhkupectvom v Rožňave.
Autor TASR
Rožňava 30. mája (TASR) - Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave zakúpila vďaka finančnému grantu takmer 1000 nových kníh. Inštitúcia vďaka projektu rozšírila ponuku titulov pre všetky vekové skupiny čitateľov. TASR o tom za rožňavskú knižnicu informovala Tatiana Bachňáková.
Nákup nových titulov knižnica realizovala vďaka grantu vo výške 10.000 eur, ďalších vyše 1800 eur predstavovalo spolufinancovanie inštitúcie. Cieľom nákupu bolo priniesť pestrú ponuku aktuálnych titulov pre všetky vekové skupiny, a to od beletrie cez detskú literatúru až po náučné knihy. Najviac noviniek pribudlo v kategórii beletria pre dospelých, a to 375 titulov, knižnica zakúpila i 265 kníh pre deti a mládež a 310 titulov náučnej literatúry.
„Našou snahou je ponúkať čitateľom kvalitné a aktuálne knihy, ktoré reflektujú súčasnú tvorbu aj ich čitateľské potreby. Vďaka tomuto projektu sa nám podarilo fond výrazne omladiť a zatraktívniť. Súčasťou akvizície bolo aj 203 titulov vydaných s podporou Fondu na podporu umenia alebo slovenskými vysokými školami. Knižnica zároveň rozšírila ponuku cudzojazyčnej literatúry, pribudli knihy v maďarskom, anglickom aj českom jazyku,“ uviedla Tímea Bagačková Zollerová z úseku doplňovania a spracovania knižničných fondov.
Knižnica pri nákupe spolupracovala i s vydavateľstvami, slovenskými univerzitami i miestnym kníhkupectvom v Rožňave. Nové knihy sú už dostupné čitateľom.
