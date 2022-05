Knižnica v Rožňave pripravila výstavu približujúcu holokaust na Gemeri

Rožňava 10. mája (TASR) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pripravila v rámci projektu Premeny života pre študentov a verejnosť výstavu i prednášky na tému holokaustu. TASR o tom za knižnicu informovala Tatiana Bachňáková.



Výstavu s názvom Život na hrane, ktorú poskytol Ústav pamäti národa (ÚPN), bude môcť verejnosť navštíviť v priestoroch knižnice do 29. mája. Knižnica tiež pripravila prednášku s názvom Multietnický Gemer v podaní regionálneho historika Lászlóa Kardosa a prednášku Odsunutý život pod taktovkou Pavla Makynu z ÚPN.



"Odsunutie Židov počas druhej svetovej vojny bola udalosť, ktorá mala priamy vplyv nielen na osudy odsunutých, z ktorých sa už mnohí nevrátili, ale na celú slovenskú spoločnosť. Tieto skutočnosti sú mementom až do dnešných čias, preto je dôležité, aby sa hlavne mladá generácia oboznámila s týmito historickými udalosťami," uviedla pracovníčka knižnice Anna Kešeláková.



Knižnica tiež v júni zorganizuje exkurziu študentov do Košíc, kde im odborný výklad o holokauste a svedectvá svojich rodičov, ktorí sa dokázali pred deportáciami zachrániť, sprostredkuje Jana Teššerová. Študentov tiež čaká prehliadka košických pamiatok židovskej kultúry.



Gemerská knižnica aktivity pripravila v rámci projektu Premeny života. Ten z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.