Gemerská Poloma získala dotácie v hodnote viac ako jeden milión eur

Kompostáreň bioodpadov, ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván

Gemerská Poloma 7. júla (TASR) – Viac ako jeden milión eur získala prostredníctvom dotácií obec Gemerská Poloma v okrese Rožňava na vybudovanie zberného dvora a kompostárne. Ako pre TASR priblížila starostka obce Lillian Bronďošová, ukončenie oboch projektov samospráva očakáva v priebehu budúceho roka.uviedla Bronďošová. Zberný dvor bude zameraný na triedenie objemného odpadu, jedlých olejov a tukov, drobného stavebného odpadu, textílií, šatstva a biologicky rozložiteľného odpadu v celkovom objeme takmer 300 ton ročne. Papier, plasty, kovy a tuhý komunálny odpad na zbernom dvore končiť nebudú.vysvetlila starostka s tým, že ide o veľmi odvážny záväzok. Dopomôcť by tomu mohol aj prechod na množstevný zber tuhého komunálneho odpadu z domácností.Osobitá je podľa slov Bronďošovej problematika jedlých olejov a tukov, ktoré v súčasnej dobe končia v obecnej kanalizácii. Očakáva, že vďaka zbernému dvoru sa ročne vyseparujú dve tony tohto druhu odpadu.Zberný dvor by sa mal v Gemerskej Polome nachádzať v strede obce, vzniknúť by mal po rekonštrukcii budovy niekdajšej školy. Starostka priznáva, že aj zo strany obyvateľov prichádzajú rozporuplné reakcie, o samotný výsledok sa však neobáva.vysvetlila Bronďošová a dodala, že dostupnosť zberného dvora uľahčí obyvateľom možnosť zbaviť sa svojho odpadu vhodným spôsobom.Nový zberný dvor by mal slúžiť primárne obci Gemerská Poloma, možnosť zbaviť sa olejov a tukov však chcú poskytnúť aj obyvateľom z okolitých obcí. Čo sa kompostárne týka, samospráva počíta s možnosťou poskytnutia služby aj pre susedné obce Betliar a Henckovce. Vďaka novým projektom v odpadovom hospodárstve by v Gemerskej Polome mala vzniknúť aj jedna nová pracovná pozícia, uskutoční sa tiež školenie terajších zamestnancov a obec v budúcnosti počíta aj s pomocou aktivačných pracovníkov.Na výstavbu zberného dvora získala Gemerská Poloma z Operačného programu Kvalita životného prostredia financovaného prostriedkami z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dotáciu vo výške viac ako 678.000 eur, ďalších vyše 390.000 eur získala samospráva na vybudovanie kompostárne.poznamenala Bronďošová.