Gemerská vianočná zbierka bola úspešná

Rožňava 23. decembra (TASR) - Gemerská vianočná zbierka, ktorej cieľom bolo pomôcť osobám v hmotnej núdzi v regióne Gemer, bola podľa organizátorov mimoriadne úspešná a do výzvy sa zapojili ľudia z celého Slovenska. Na charitatívnom podujatí, ktoré bolo vyvrcholením akcie, sa navarilo približne 2000 porcií kapustnice. Pre TASR to uviedlo občianske združenie GemArt - Gemerský umelecký inštitút, ktoré zbierku organizovalo.



Gemerská vianočná zbierka sa konala od začiatku decembra s cieľom pomôcť osamelým deťom, seniorom, samoživiteľom či rodinám v hmotnej núdzi. V okrese Rožňava bolo zriadených osem zberných miest a záujem verejnosti výrazne prekonal očakávania organizátorov.



"Aj ľudia z Gemera, ktorí už tu dávno nebývajú, nám posielali balíky z celého Slovenska. Prichádzalo aj množstvo nových, zabalených vecí, písali nám, čo najviac potrebujeme a to nakúpili. Na vodnom hrade v Štítniku sme zaplnili plné dve miestnosti. Najviac sa vyzbieralo oblečenia, hračiek, prichádzali aj knihy či kuchynské pomôcky. Ozvala sa nám aj jedna firma, ktorá nám darovala 2000 kusov nohavíc," priblížilo združenie s tým, že vyzbierané veci poputujú do škôl, komunitných centier či sociálnych zariadení i charitatívnym organizáciám v regióne Gemer.



Vyvrcholením zbierky bola charitatívna akcia, ktorá sa ako súčasť Gemerských vianočných trhov konala vo štvrtok (21. 12.) v Štítniku. Kapustnicu pre núdznych na podujatí varilo 20 tímov dobrovoľníkov zložených z predstaviteľov samospráv, kultúrnych inštitúcií, ale tiež športovcov či podnikateľov v gastrosektore.



"To, čo sa nevydalo, sme rozviezli po obciach. Navarili sme približne 2000 porcií kapustnice, približne 600 porcií sme odovzdali obciam," dodali organizátori.