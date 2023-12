Gemerská vianočná zbierka pomôže ľuďom v núdzi

Rožňava 6. decembra (TASR) - Na ôsmich rôznych miestach v okrese Rožňava sa môže verejnosť zapojiť do Gemerskej vianočnej zbierky, ktorej cieľom je pomôcť osobám v hmotnej núdzi. Vyvrcholením zbierky bude charitatívna akcia v Štítniku, na ktorej sa uvarí viac ako 2000 porcií vianočnej kapustnice. Pre TASR to uviedlo občianske združenie GemArt - Gemerský umelecký inštitút, ktoré zbierku organizuje.



Cieľom Gemerskej vianočnej zbierky, ktorá odštartovala začiatkom decembra, je pomôcť osamelým deťom, seniorom, samoživiteľom či rodinám v hmotnej núdzi. Do zbierky je možné priniesť knihy, hračky, oblečenie, drogériu, kreatívny materiál a trvanlivé potraviny.



"Dohodli sme sa s komunitnými centrami, základnými školami aj diecéznou charitou. Chceme recyklovať veci, ktoré by ľudia vyhodili, ale iným sa ešte hodia. Najskôr sme mysleli, že by sme zbierali len farbičky či školské pomôcky, zistili sme ale, že potrebné sú všetky základné veci aj teplé oblečenie," priblížilo pre TASR združenie.



Do Gemerskej vianočnej zbierky je možné zapojiť sa na ôsmich rôznych miestach. Zberné miesta sú od začiatku mesiaca zriadené v pokladnici múzea v Betliari, v turistickom centre v Rožňave, na obecných úradoch v Rakovnici, Roštári, Gočaltove či Nižnej Slanej aj na fare v Ochtinej. "Napríklad z Rakovnice nám už hlásili, že máme prísť po veci, lebo tam majú desať veľkých vriec a už to nemajú kde dávať," uviedli organizátori.



Zbierka pre deti, seniorov či rodiny v hmotnej núdzi na Gemeri potrvá do 20. decembra, vyvrcholením bude charitatívna akcia v Štítniku, ktorá sa bude konať ako súčasť Gemerských vianočných trhov 21. decembra. "Podarilo sa nám zapojiť 22 organizácií, ktoré prídu variť kapustnicu. Pôjde asi o 2200 porcií, to čo zostane sa bude rozvážať po obciach seniorom," priblížilo združenie s tým, že charitatívnu vianočnú kapustnicu prídu pripraviť športovci, kultúrne inštitúcie, podnikatelia v gastrosektore či samosprávy z regiónu.