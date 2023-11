Gemerské gotické kostoly a ich fresky priblížia poštové známky

Banská Bystrica/Košice 7. novembra (TASR) - Gemerské gotické kostoly budú spolu so svojimi vzácnymi freskami vyobrazené na poštových známkach. Slávnostné predstavenie dvojice známok sa uskutoční v piatok (10. 11.) v rímskokatolíckom kostole v Rákoši v okrese Revúca. TASR o tom informovala riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



"V emisii Umenie sa uvedie do života známka s freskovým výjavom Najsvätejšej Trojice zo 14. storočia z rímskokatolíckeho kostola v Rákoši a zároveň aj známka s detailom gotického oltára z dielne Majstra Pavla z Levoče, ktorý sa nachádza v rímskokatolíckom kostole v Chyžnom," priblížila Jóbová. Ako dodala, súčasťou podujatia bude aj prehliadka kostola v Rákoši či sprievodné slovo autorov samotných známok, ktorými sú Rudolf Cigánik a František Horniak.



Slávnostné predstavenie dvojice slovenských poštových známok s motívmi z gemerských gotických kostolov je súčasťou série podujatí s názvom Rok nástennej maľby. V obchodnom centre Optima v Košiciach v rámci cyklu v stredu (8. 11.) predstavia výstavu fotografií z fotografických workshopov, ktoré sa v uplynulých mesiacoch konali v štyroch lokalitách Gotickej cesty spájajúcej stredoveké kostoly v regióne Gemer-Malohont. Banícke múzeum v Rožňave sa zas do série aktivít tento mesiac zapája organizáciou poznávacieho zájazdu pre seniorov po kostoloch v Plešivci, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach.



V gemersko-malohontskom regióne sa dodnes zachovalo vyše 20 historických kostolov so stredovekými nástennými maľbami, rozdelené sú do Rožňavského, Štítnického, Jelšavského a Rimavského okruhu. Značkou Európske dedičstvo boli v roku 2022 ocenené maľby v 12 gotických kostoloch. Cieľom tematického programu Rok nástennej maľby je priblížiť širokej verejnosti fresky gotických kostolov v regióne a prezentovať a podporovať hodnoty, ktoré značka reprezentuje. Podujatia v rámci programu spoločne pripravili Banskobystrický samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj.