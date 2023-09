Gemerské múzeum získalo hrnčiarsky kruh ľudového majstra zo Šivetíc

Rimavská Sobota 14. septembra (TASR) – Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote získalo do svojho etnologického fondu hrnčiarsky kruh s príslušenstvom majstra ľudovej umeleckej výroby Ondreja Janka Buriaka zo Šivetíc. Na akvizíciu múzeum využilo dotáciu z Fondu na podporu umenia. TASR o tom informovala etnologička GMM Ľudmila Pulišová.



V regióne Gemer-Malohont patrilo v minulosti práve hrnčiarstvo k najvýznamnejším remeselným odvetviam. Nezastupiteľné miesto v hrnčiarskej produkcii mala obec Šivetice, kde tradícia pretrvávala od 17. až do 21. storočia. Múzeu sa vďaka akvizícii podarilo nadobudnúť elektrický hrnčiarsky kruh a masívnu drevenú lavicu slúžiacu na spracovanie hliny, ktoré používal hrnčiar zo Šivetíc Ondrej Janko Buriak.



"Budú náležitým doplnkom hrnčiarskeho náradia, dokumentujúceho vývoj technológie hrnčiarskej výroby v regióne a zároveň zbierky keramiky, ktorú svojou početnosťou a komplexnosťou radíme ku jednej z najväčších zbierok gemersko-malohontskej hrnčiny u nás i v zahraničí," skonštatovala Pulišová.



Ondrej Janko Buriak nadviazal na hrnčiarsku tradíciu svojich predchodcov, v roku 1969 sa zamestnal ako výrobca Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), s ktorým spolupracoval až do svojej smrti v roku 1997. Buriak spočiatku používal hrnčiarsky kruh na nožný pohon a výrobky vypaľoval v otvorenej poľnej peci, v 70. rokoch minulého storočia však začal používať elektrický hrnčiarsky kruh. V roku 1981 mu bol udelený titul majster ľudovej umeleckej výroby.



"Vo svojej produkcii nadväzoval na pôvodný hrnčiarsky sortiment, pričom zhotovoval tiež rozmerné taniere, tanieriky, misy, krčiažky, pokladničky, svietniky, figurálny sortiment a iné. Pri dekorovaní výrobkov často využíval tradičné zdobenie pomocou kravského rožku, pričom ho usmerňovali i výtvarníci ÚĽUV," priblížila Pulišová.



Etnologický fond GMM v súčasnosti pozostáva z viac ako 11.400 predmetov. Okrem ľudového staviteľstva a bývania, odievania, roľníctva či pastierstva dokumentujú i jednotlivé remeslá typické pre Gemer-Malohont.