Gemerské osvetové stredisko spustilo regionálne kolo filmovej súťaže

Rožňava 8. marca (TASR) – Príležitosťou pre všetkých talentovaných tvorcov filmového obsahu je súťaž Cineama 2021, ktorej regionálne kolo vyhlásilo Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave Informovala o tom jeho riaditeľka Helena Novotná.



„Súťažou chceme vytvoriť priestor na vyhľadávanie talentovaných tvorcov a rozvoj ich nadania v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Môžem povedať, že sa nám to doposiaľ darí a svedčia o tom každoročné ocenenia mladých Rožňavčanov na celoslovenskej úrovni súťaže,“ poznamenala Novotná.



Dodala, že zapojiť sa môže každý autor filmového diela v zmysle propozícií uverejnených na stránke vyhlasovateľa, Národného osvetového centra, bez tematického obmedzenia. Podľa GOS sú vítané animované aj hrané filmy, dokumenty, videoklipy či publicistické žánre v maximálnom limite do 20 minút.



Hodnotené budú umelecké, technické a obsahové kritériá v kategóriách podľa veku do 16 rokov, do 21 a nad 21 rokov. Samostatnou je kategória minútových filmov, v ktorej sa súťaží bez rozlíšenia veku.