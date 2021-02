Gemerské osvetové stredisko vyhlásilo regionálne kolo súťaže AMFO

Rožňava 20. februára (TASR) – Amatérskym fotografom bez obmedzenia veku je určená postupová súťaž AMFO 2021, ktorej regionálne kolo pre Rožňavský okres vyhlásilo Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave. Ako uviedla jeho riaditeľka Helena Novotná, odporúčanou témou aktuálneho 49. ročníka je rodina.



„Táto téma sa odvíja určite od situácie, v ktorej sa nachádzame, v ktorej sa nachádza celý svet. So svojimi rodinami sme viac ako kedysi a každý to vníma po svojom. Najlepším podnetom pre tvorbu je určite dianie okolo nás, a tak je táto téma výbornou výzvou pre všetkých autorov,“ povedala Novotná.



Dodala, že cieľom súťaže je vyhľadávanie nových talentovaných tvorcov, ktorým sa ponúka priestor na rozvoj ich umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti. Termín na prihlásenie do aktuálneho ročníka je 4. marec, súťažiaci budú fotografie k prihláške prikladať elektronicky.