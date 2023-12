Gemerské vianočné trhy štartujú v Betliari, budú aj v Štítniku

Betliar/Štítnik 5. decembra (TASR) – V areáli kaštieľa v Betliari v okrese Rožňava sa v stredu (6. 12.) začínajú Gemerské vianočné trhy. Druhý ročník podujatia sa tentoraz uskutoční aj v obci Štítnik, kde sa trhy presunú v polovici decembra. Súčasťou Gemerských vianočných trhov budú remeselné stánky, občerstvenie i tematický sprievodný program. Pre TASR to uviedlo občianske združenie GemArt - Gemerský umelecký inštitút, ktoré podujatie organizuje.



Gemerské vianočné trhy sa v areáli kaštieľa v Betliari konali po prvýkrát vlani. Hlavnou myšlienkou organizátorov bolo ponúknuť obyvateľom klasické vianočné trhy s výzdobou, tradičnými vianočnými remeselnými produktami, betlehemom či koledami, ktoré v regióne chýbajú. Pilotný ročník podujatia tvorilo desať vianočných stánkov, sedem z nich patrilo remeselníkom.



"Na otvorení trhov bolo viac ako 3000 ľudí, následne sa každý deň prestriedalo asi 500 návštevníkov. Ohlas ľudí bol tak úžasný, že sme sa, samozrejme, rozhodli v tom pokračovať a rozšíriť trhy aj do Štítnika, kde nám obec poskytla k dispozícii areál vodného hradu," priblížilo pre TASR združenie.



Druhý ročník Gemerských vianočných trhov odštartuje v stredu v Betliari. "Tento rok budeme mať 30 remeselných stánkov, živý betlehem, vianočné výstavy či dva fotopointy," uviedli organizátori. Návštevníci na trhoch nájdu aj vyhrievaný stan, súčasťou podujatia bude i sprievodný program v podobe koncertov, vystúpení, kvízov, prednášok či workshopov pre deti aj dospelých.



Gemerské vianočné trhy potrvajú v Betliari do nedele (10. 12.), otvorené budú od 13.00 do 19.00 h. Podujatie bude od 15. decembra pokračovať v obci Štítnik, kde sa jeho dejiskom až do 21. decembra stane areál tunajšieho vodného hradu.