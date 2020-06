Gemersko-malohontské múzeum do konca júna vystavuje 66 historických pe

Rimavská Sobota 21. júna (TASR) – Dovedna 66 odborne ošetrených historických periodík zo svojej knižnice vystavuje do konca júna Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote. TASR o výstave informovala knihovníčka múzea Iveta Krnáčová.



„Predmetné periodiká pochádzajú z obdobia od prvej polovice 19. storočia do prvej polovice 20. storočia. Zachované sú v pôvodnom vydaní vo forme zošitov s papierovými obálkami, bez ochrannej väzby a boli poškodené,“ uviedla knihovníčka s tým, že dotáciu na ich ošetrenie získalo GMM v roku 2019 od Fondu na podporu umenia.



„Realizované odborné ošetrenie spočívalo v dezinfekcii, konzervovaní a reštaurovaní periodík. Taktiež bola zabezpečená ich ochrana odborným vyhotovením ochranných obalov. Tým sa zároveň uskutočnilo spojenie viacerých voľných zošitov jedného ročníka periodika i fyzicky do jedného celku,“ konkretizovala Krnáčová vykonané úkony. Dodala, že všetky periodiká budú po ukončení výstavy dostupné na prezenčné štúdium v knižnici múzea.



Knižnica GMM vo svojom fonde, obsahujúcom takmer 46.000 knižničných jednotiek, uchováva i približne 600 titulov novín a časopisov, vydaných od 18. storočia až do súčasnosti. Celý fond knižnice je dostupný širokej čitateľskej verejnosti formou bezplatného prezenčného štúdia.