Gemersko-malohontské múzeum je opäť otvorené; láka na tri výstavy

Rimavská Sobota 17. decembra (TASR) – Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote je opäť otvorené a návštevníkom ponúka tri tematické výstavy. Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR je múzeum prístupné len pre očkovaných a tých, ktorí v uplynulých 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19. GMM o tom informovalo na sociálnej sieti.



"Vstup do múzea je povolený len s použitím respirátora. Počet návštevníkov vo výstavných priestoroch je obmedzený na jedného návštevníka na 25 štvorcových metrov," priblížilo GMM. Múzeum je otvorené od utorka do piatka od 9.00 do 17.00 h a počas víkendov od 13.00 do 17.00 h. Povolené sú len individuálne prehliadky.



V priestoroch GMM môžu návštevníci aktuálne obdivovať tri tematické výstavy. Prvou z nich je výstava Syseľ, ktorá približuje život i ohrozenie tohto hlodavca. Výstava Romano dživipen – Rómsky život zas predstavuje súťažné detské výtvarné práce žiakov z regiónu, ktoré približujú rómsku kultúru a život Rómov.



Pri príležitosti výročia prvej spresňujúcej zmienky o Rimavskej Sobote múzeum ponúka i výstavu s názvom Rimavská Sobota 1271 – 2021 venovanú dejinám mesta. Výstava je obohatená o moderné interaktívne prvky v podobe QR kódov či prvky virtuálnej reality. Jej dominantou je desať metrov dlhá časová os s najvýznamnejšími míľnikmi histórie Rimavskej Soboty.



GMM v Rimavskej Sobote je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Jeho hlavným zameraním je dokumentácia prírody a regiónu Gemer-Malohont. Od roku 1996 sa múzeum špecializuje na dokumentáciu hmotnej a duchovnej kultúry Rómov.