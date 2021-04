Gemersko-malohontské múzeum láka po otvorení dvojicou výstav

Rimavská Sobota 20. apríla (TASR) – Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote láka návštevníkov po uvoľnení protipandemických opatrení a opätovnom otvorení múzea na dvojicu výstav. Výstavy Pôvab kraslíc a Svetové dedičstvo v hĺbkach Zeme múzeum sprístupní od utorka. TASR o tom informovala PR referentka múzea Martina Oštrom Mareková.



Výstava Pôvab kraslíc je vytvorená zo zbierok GMM, okrem iného prezentuje i najstaršie vajíčko nachádzajúce sa v zbierkovom fonde múzea, datované rokom 1889. To je zároveň aj najstarším datovaným vajíčkom vo fondoch ostatných múzeí na Slovensku.



Zbierka veľkonočných vajíčok na pôde GMM sa začala formovať krátko po vzniku múzea v roku 1882. V súčasnosti sa v nej nachádza viac ako 200 kusov veľkonočných vajíčok. Zbierka obsahuje i päť okovaných vajíčok, ktoré sú zhotovené výnimočnou, dodnes neprebádanou technikou. Napriek malému počtu týchto vajíčok je zbierka v rámci múzejných fondov na Slovensku jedinečná.



Okrem toho výstava prezentuje kraslice dekorované rôznymi inými technikami ako vyškrabovanie, batikovanie, maľovanie, otláčanie listov, oblepovanie slamou, voskovanie a obháčkovanie. Zbierku veľkonočných kraslíc rozšírenú o ďalšie poznatky a okolnosti vzniku múzeum opätovne sprístupňuje prostredníctvom výstavy Pôvab kraslíc po 20 rokoch, výstava potrvá do 13. júna 2021.



Od utorka GMM návštevníkom prostredníctvom výstavy Svetové dedičstvo v hĺbkach Zeme návštevníkom predstaví i jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu, ktorý naň nadväzuje v Maďarsku. Výstava, ktorú múzeum sprístupňuje pri príležitosti Medzinárodného roku jaskýň a krasu, potrvá do 31. augusta 2021.



Návštevníci výstavy budú mať možnosť spoznať jaskyne Domica, Baradla, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Gombaseckú, Jasovskú, Ochtinskú aragonitovú, Krásnohorskú jaskyňu a jaskyne Béke, Vass Imre, Kossuth, Meteor a Esztramos. Výstavu pripravilo Banícke múzeum v Rožňave a Národný park Aggtelek v spolupráci so Speleoklubom Minotaurus v Rožňave. Vystavené predmety pochádzajú zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave a Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.