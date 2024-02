Gemersko-malohontské múzeum navštívilo vlani približne 5500 ľudí

Rimavská Sobota 9. februára (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote navštívilo v roku 2023 približne 5500 ľudí. Múzeum sa tešilo i priazni zahraničných turistov, a to najmä z Maďarska, zrealizovať sa podarilo aj projekt revitalizácie hlavného vstupu do inštitúcie. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok (8. 2.) skonštatovala riaditeľka múzea Éva Kerényi.



Približne 5500 návštevníkov múzea zahŕňa aj účastníkov besied, tvorivých dielní, prednášok či konferencií, ktoré GMM vlani organizovalo. "Mali sme vyše 40 rôznych podujatí pre rôzne vekové kategórie od najmenších až po seniorov. Najobľúbenejšou udalosťou je stále Noc múzeí a galérií," priblížila Kerényi.



Rimavskosobotské múzeum vlani otvorilo celkovo sedem tematických výstav. Najnavštevovanejšou bola výstava s názvom Legendárne priateľstvá Petőfiho, ktorá bola pripravená pri príležitosti 200. výročia narodenia maďarského básnika a revolucionára slovenského pôvodu Sándora Petőfiho. "Na tejto jednej výstave sme mali 1400 návštevníkov a 26 autobusových zájazdov z Maďarska," dodala riaditeľka GMM.



Múzeu sa v druhej polovici roka 2023 podarilo zrealizovať aj projekt revitalizácie hlavného vstupu, na ktorý inštitúcia získala z európskych zdrojov vyše 90.000 eur. V súčasnosti sa GMM v rámci cezhraničného programu Interreg uchádza aj o financie na komplexnú rekonštrukciu stálej expozície. "Stála expozícia, ktorú momentálne máme, je z roku 1979. Je už načase ju zmodernizovať a sprístupniť interaktívnymi prvkami," uviedla Kerényi.



GMM bolo založené 3. septembra 1882, keď v budove pôvodne delostreleckých kasární zorganizoval profesor biológie a neskôr prvý riaditeľ múzea Ján Fábry umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy. Múzeum, ktoré aktuálne zamestnáva 18 ľudí, sa od svojho založenia venuje dokumentovaniu a zachovávaniu prírodného a kultúrneho dedičstva Gemera-Malohontu. Vo svojom fonde eviduje približne 107.000 zbierkových predmetov.