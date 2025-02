Gemersko-malohontské múzeum navštívilo v roku 2024 takmer 8300 ľudí

Rimavská Sobota 25. februára (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote navštívilo v roku 2024 takmer 8300 ľudí. Rovnako ako vlani plánuje múzeum i v tomto roku prezentovať šesť výstav, pokračovať chce i v obľúbených podujatiach. V utorok o tom informovala riaditeľka inštitúcie Éva Kerényi.



GMM navštívilo počas vlaňajška 8275 ľudí. Najobľúbenejšou výstavou v roku 2024 bola výstava venovaná róbam a šatám rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Sisi, ktorá prilákala takmer 2300 návštevníkov. "Pravidelne nás navštevujú aj autobusové zájazdy zo zahraničia, v roku 2024 ich bolo 28, z toho 26 z Maďarska," priblížila Kerényi s tým, že múzeum vlani získalo 12 grantov na projekty zamerané na akvizičnú či výchovno-vzdelávaciu činnosť alebo reštaurovanie zbierkových predmetov.



V porovnaní s rokom 2023 zaznamenalo rimavskosobotské múzeum vlani o približne 2800 návštevníkov viac. Nárast spôsobili najmä obmedzenia, ktoré počas niekoľkých mesiacov v roku 2023 priniesla revitalizácia hlavného vstupu do múzea. V tomto roku plánuje GMM začať s modernizáciou svojej stálej expozície, organizácie dočasných výstav a podujatí by sa však práce mali dotknúť len čiastočne.



V roku 2025 plánuje GMM predstaviť verejnosti celkom šesť dočasných výstav. V úvode roka múzeum otvorilo prírodovednú výstavu V moci noci približujúcu život sov a výstavu Tajomstvá reštaurovania. Ďalšie dve plánuje verejnosti predstaviť počas Noci múzeí a galérií. "Jedna bude tematicky viazaná na Rimavskú Sobotu a približuje mesto na starých pohľadniciach. Na výstave budeme prezentovať vývoj mesta od konca 19. storočia do roku 1945," priblížila riaditeľka s tým, že múzeu sa vďaka grantu podarilo zo súkromnej zbierky získať takmer 700 historických pohľadníc. Druhá výstava sa bude nazývať Kaganov jazdec a návštevníkom priblíži život Avarov v Karpatskej kotline.



Dve výstavy má GMM naplánované aj na jesenné mesiace, počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva predstaví výstavu venovanú maľovaným truhliciam a nábytku z Gemera-Malohontu. Na ďalšej výstave zas bude múzeum prezentovať stredoveké kostoly Gotickej cesty a ich fresky, ktoré boli v roku 2022 ocenené značkou Európske dedičstvo. Rimavskosobotské múzeum plánuje v roku 2025 pokračovať i s organizáciou letných táborov pre deti, konať sa bude opäť aj Deň s Jánosom Fábrym, ktorého tradíciu odštartovala inštitúcia minulý rok. "Oživenou históriou žiakom približujeme život tohto všestranného botanika, biológa, pedagóga a múzejníka," dodala riaditeľka.



GMM v Rimavskej Sobote je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Jeho história siaha do roku 1882, keď v budove pôvodne delostreleckých kasární zorganizoval profesor biológie a neskôr prvý riaditeľ múzea Ján Fábry umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy. Múzeum sa venuje dokumentovaniu a zachovávaniu prírodného a kultúrneho dedičstva Gemera-Malohontu, vo svojom fonde v súčasnosti eviduje vyše 100.000 zbierkových predmetov.