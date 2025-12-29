Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Gemersko-malohontské múzeum navštívilo v tomto roku 6800 ľudí

Gemersko-malohontské múzeum (GMM). Foto: TASR - Branislav Caban

Rimavskosobotské múzeum navštívilo počas roka 2025 asi 6800 ľudí, najúspešnejšími boli výstavy Kaganov jazdec venovaná Avarom a výstava historických pohľadníc Pozdravy z Rimavskej Soboty.

Rimavská Sobota 29. decembra (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote navštívilo v roku 2025 približne 6800 ľudí. Budúci rok plánuje múzeum prezentovať celkom päť výstav, nosnými témami budú Turci a gotické kostoly v regióne. V rámci zhodnotenia roka to pre médiá uviedla riaditeľka GMM Éva Kerényi.

Rimavskosobotské múzeum navštívilo počas roka 2025 asi 6800 ľudí, najúspešnejšími boli výstavy Kaganov jazdec venovaná Avarom a výstava historických pohľadníc Pozdravy z Rimavskej Soboty. „Najúspešnejšia akcia bola ako každý rok Noc múzeí a galérií. Prilákala 503 návštevníkov a tematicky sa zaoberala dobou Kaganovho jazdca,“ priblížila riaditeľka inštitúcie.

GMM v uplynulom roku realizovalo aj rôzne múzejno-pedagogické podujatia, workshopy, besedy či odborné prednášky. Celkovo išlo o 65 podujatí určených prevažne pre školské skupiny. Múzeu sa podarilo získať aj 14 grantov, vďaka ktorým inštitúcia realizovala výstavy, reštaurovanie zbierkových predmetov, publikačnú či akvizičnú činnosť.

V tomto roku sa dostala do vlastníctva múzea unikátna zbierka vyše 100 diel od regionálneho rimavskosobotského maliara Jenőa Mátrai-Makovitsa. Ide o rôzne výtvarné diela, grafiky, skice, maľby,“ doplnila Kerényi.

V roku 2026 počíta GMM s rekonštrukciou a modernizáciou stálej expozície, pre verejnosť však budú naďalej prístupné výstavné priestory, v ktorých múzeum plánuje realizovať celkom päť výstav. Prvé dve otvoria už začiatkom roka, ako prvú predstavia výstavu z Krakova zameranú na meštiansku kultúru fajčenia tabaku.

Druhá výstava bude tematicky zameraná na turecké obdobie. To je jedna z nosných tém, ktorá bude dominovať roku 2026. Výstava nesie názov Na hranici dvoch svetov - Turci v Gemeri-Malohonte a Novohrade,“ priblížila riaditeľka GMM s tým, že múzeum sa bude tureckým vpádom venovať v súvislosti s 500. výročím bitky pri Moháči.

Druhou nosnou témou roka 2026 v GMM bude Gotická cesta a stredoveké kostoly s freskami ocenenými značkou Európske dedičstvo. Výstavu venovanú gotickým kostolom v múzeu otvoria počas Noci múzeí a galérií.

Pôjde o veľkolepú výstavu, vo všetkých troch výstavných priestoroch bude prezentovaná Gotická cesta a jej tri okruhy, Rimavský, Štítnický a Jelšavský okruh. Bude možné vidieť pôvodný mobiliár, zbierkové a cirkevné predmety z kostolov,“ uviedla Kerényi. Ako dodala, ďalšie dve výstavy má múzeum pripravené na jeseň, zamerané budú na hmyz a Palócku kultúru.
