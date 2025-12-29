< sekcia Regióny
Gemersko-malohontské múzeum navštívilo v tomto roku 6800 ľudí
Rimavskosobotské múzeum navštívilo počas roka 2025 asi 6800 ľudí, najúspešnejšími boli výstavy Kaganov jazdec venovaná Avarom a výstava historických pohľadníc Pozdravy z Rimavskej Soboty.
Autor TASR
Rimavská Sobota 29. decembra (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote navštívilo v roku 2025 približne 6800 ľudí. Budúci rok plánuje múzeum prezentovať celkom päť výstav, nosnými témami budú Turci a gotické kostoly v regióne. V rámci zhodnotenia roka to pre médiá uviedla riaditeľka GMM Éva Kerényi.
Rimavskosobotské múzeum navštívilo počas roka 2025 asi 6800 ľudí, najúspešnejšími boli výstavy Kaganov jazdec venovaná Avarom a výstava historických pohľadníc Pozdravy z Rimavskej Soboty. „Najúspešnejšia akcia bola ako každý rok Noc múzeí a galérií. Prilákala 503 návštevníkov a tematicky sa zaoberala dobou Kaganovho jazdca,“ priblížila riaditeľka inštitúcie.
GMM v uplynulom roku realizovalo aj rôzne múzejno-pedagogické podujatia, workshopy, besedy či odborné prednášky. Celkovo išlo o 65 podujatí určených prevažne pre školské skupiny. Múzeu sa podarilo získať aj 14 grantov, vďaka ktorým inštitúcia realizovala výstavy, reštaurovanie zbierkových predmetov, publikačnú či akvizičnú činnosť.
„V tomto roku sa dostala do vlastníctva múzea unikátna zbierka vyše 100 diel od regionálneho rimavskosobotského maliara Jenőa Mátrai-Makovitsa. Ide o rôzne výtvarné diela, grafiky, skice, maľby,“ doplnila Kerényi.
V roku 2026 počíta GMM s rekonštrukciou a modernizáciou stálej expozície, pre verejnosť však budú naďalej prístupné výstavné priestory, v ktorých múzeum plánuje realizovať celkom päť výstav. Prvé dve otvoria už začiatkom roka, ako prvú predstavia výstavu z Krakova zameranú na meštiansku kultúru fajčenia tabaku.
„Druhá výstava bude tematicky zameraná na turecké obdobie. To je jedna z nosných tém, ktorá bude dominovať roku 2026. Výstava nesie názov Na hranici dvoch svetov - Turci v Gemeri-Malohonte a Novohrade,“ priblížila riaditeľka GMM s tým, že múzeum sa bude tureckým vpádom venovať v súvislosti s 500. výročím bitky pri Moháči.
Druhou nosnou témou roka 2026 v GMM bude Gotická cesta a stredoveké kostoly s freskami ocenenými značkou Európske dedičstvo. Výstavu venovanú gotickým kostolom v múzeu otvoria počas Noci múzeí a galérií.
„Pôjde o veľkolepú výstavu, vo všetkých troch výstavných priestoroch bude prezentovaná Gotická cesta a jej tri okruhy, Rimavský, Štítnický a Jelšavský okruh. Bude možné vidieť pôvodný mobiliár, zbierkové a cirkevné predmety z kostolov,“ uviedla Kerényi. Ako dodala, ďalšie dve výstavy má múzeum pripravené na jeseň, zamerané budú na hmyz a Palócku kultúru.
Rimavskosobotské múzeum navštívilo počas roka 2025 asi 6800 ľudí, najúspešnejšími boli výstavy Kaganov jazdec venovaná Avarom a výstava historických pohľadníc Pozdravy z Rimavskej Soboty. „Najúspešnejšia akcia bola ako každý rok Noc múzeí a galérií. Prilákala 503 návštevníkov a tematicky sa zaoberala dobou Kaganovho jazdca,“ priblížila riaditeľka inštitúcie.
GMM v uplynulom roku realizovalo aj rôzne múzejno-pedagogické podujatia, workshopy, besedy či odborné prednášky. Celkovo išlo o 65 podujatí určených prevažne pre školské skupiny. Múzeu sa podarilo získať aj 14 grantov, vďaka ktorým inštitúcia realizovala výstavy, reštaurovanie zbierkových predmetov, publikačnú či akvizičnú činnosť.
„V tomto roku sa dostala do vlastníctva múzea unikátna zbierka vyše 100 diel od regionálneho rimavskosobotského maliara Jenőa Mátrai-Makovitsa. Ide o rôzne výtvarné diela, grafiky, skice, maľby,“ doplnila Kerényi.
V roku 2026 počíta GMM s rekonštrukciou a modernizáciou stálej expozície, pre verejnosť však budú naďalej prístupné výstavné priestory, v ktorých múzeum plánuje realizovať celkom päť výstav. Prvé dve otvoria už začiatkom roka, ako prvú predstavia výstavu z Krakova zameranú na meštiansku kultúru fajčenia tabaku.
„Druhá výstava bude tematicky zameraná na turecké obdobie. To je jedna z nosných tém, ktorá bude dominovať roku 2026. Výstava nesie názov Na hranici dvoch svetov - Turci v Gemeri-Malohonte a Novohrade,“ priblížila riaditeľka GMM s tým, že múzeum sa bude tureckým vpádom venovať v súvislosti s 500. výročím bitky pri Moháči.
Druhou nosnou témou roka 2026 v GMM bude Gotická cesta a stredoveké kostoly s freskami ocenenými značkou Európske dedičstvo. Výstavu venovanú gotickým kostolom v múzeu otvoria počas Noci múzeí a galérií.
„Pôjde o veľkolepú výstavu, vo všetkých troch výstavných priestoroch bude prezentovaná Gotická cesta a jej tri okruhy, Rimavský, Štítnický a Jelšavský okruh. Bude možné vidieť pôvodný mobiliár, zbierkové a cirkevné predmety z kostolov,“ uviedla Kerényi. Ako dodala, ďalšie dve výstavy má múzeum pripravené na jeseň, zamerané budú na hmyz a Palócku kultúru.