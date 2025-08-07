< sekcia Regióny
Gemerský folklórny festival sa zameria na živé prvky tradičnej kultúry
Gemerský folklórny festival sa v Rejdovej bude konať od 21. do 23. augusta.
Autor TASR
Rejdová 7. augusta (TASR) - Gemerský folklórny festival vstupuje do svojej druhej polstoročnice. V poradí 51. ročník podujatia bude tematicky zameraný na živé prvky tradičnej kultúry, ktoré sú zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a UNESCO. TASR o tom informovala Anežka Kleinová poverená riadením Gemerského osvetového strediska.
Gemerský folklórny festival sa v Rejdovej bude konať od 21. do 23. augusta. Živé prvky tradičnej kultúry, ako hlavná téma aktuálneho ročníka, budú súčasťou celého programu festivalu, od scénických vystúpení cez výstavy a prednášky až po tvorivé dielne a interaktívne prezentácie.
„Festival nie je len slávnosťou folklóru, ale aj odkazom generácií. Zámerne sme do tohto ročníka zakomponovali prvky nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré patria do spoločného kultúrneho pokladu Slovenska a presahujú aj do svetového významu. Zároveň dávame priestor mladým talentom, remeselníkom a komunitám, ktoré kultúru žijú každodenne,” uviedla Kleinová.
Program podujatia odštartuje vo štvrtok 21. augusta výstavou paličkovanej čipky z Gemera, súčasťou festivalu bude aj výstava insitných maliarov z Kovačice v Srbsku. Festival prinesie i sprievodné aktivity, a to remeselnícky jarmok, gastronomické špeciality, tvorivé dielne, programy pre deti či ľudová veselica. Návštevníkov z Košíc do Rejdovej dovezie v rámci spolupráce s Detskou železnicou špeciálny Gemerský expres.
Počas piatka 22. augusta a soboty 23. augusta festival návštevníkom ponúkne rôzne scénické programy prezentujúcich tanečné, hudobné a remeselné tradície z regiónu i zahraničia. Na festivale sa predstavia folklórne súbory Hornád, Čačina, Mostár, Magura a mnohé ďalšie. Súčasťou podujatia bude aj program s názvom To najlepšie, čo doma máme, ktorý prinesie živé ukážky fujaristov, gajdošov, betlehemcov, viachlasné spevy, parchoviansku karičku či nositeľov goralskej kultúry.
„Gemerský folklórny festival je dôkazom toho, že kultúrne dedičstvo regiónov môžeme nielen uchovávať, ale aj rozvíjať a prezentovať v modernej podobe. Teší ma, že tento festival vstupuje do svojej druhej polstoročnice s jasnou víziou a kvalitným programom,” skonštatoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
