< sekcia Regióny
Gemerský folklórny festival vstupuje do druhej polstoročnice
Gemerský folklórny festival vo štvrtok odštartuje výstavou paličkovanej čipky z Gemera, ktorá je jedným z reprezentatívnych prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Autor TASR
Rejdová 21. augusta (TASR) - V obci Rejdová v okrese Rožňava sa vo štvrtok popoludní začína Gemerský folklórny festival, podujatie 51. ročníkom vstupuje do druhej polstoročnice svojej existencie. Tento rok sa festival tematicky zameria na živé prvky tradičnej kultúry, ktoré sú zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a UNESCO. TASR o tom informovala Anežka Kleinová z Gemerského osvetového strediska.
„Festival nie je len slávnosťou folklóru, ale aj odkazom generácií. Zámerne sme do tohto ročníka zakomponovali prvky nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré patria do spoločného kultúrneho pokladu Slovenska a presahujú aj do svetového významu. Zároveň dávame priestor mladým talentom, remeselníkom a komunitám, ktoré kultúru žijú každodenne,“ uviedla Kleinová.
Gemerský folklórny festival vo štvrtok odštartuje výstavou paličkovanej čipky z Gemera, ktorá je jedným z reprezentatívnych prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Súčasťou festivalu bude aj výstava insitných maliarov z Kovačice v Srbsku, podujatie počas troch dní prinesie i sprievodné aktivity, a to remeselnícky jarmok, gastronomické špeciality, tvorivé dielne, programy pre deti či ľudovú veselicu. Návštevníkov z Košíc do Rejdovej dovezie v rámci spolupráce s Detskou železnicou špeciálny Gemerský expres.
Počas piatka (22. 8.) a soboty (23. 8.) festival návštevníkom ponúkne rôzne scénické programy prezentujúce tanečné, hudobné a remeselné tradície z regiónu i zahraničia. Na podujatí sa predstavia folklórne súbory Hornád, Čačina, Mostár, Magura a mnohé ďalšie. Súčasťou festivalu bude aj program s názvom To najlepšie, čo doma máme. „Divákom ponúkne jedinečný zážitok, živé ukážky fujaristov, gajdošov, betlehemcov, viachlasné spevy, parchoviansku karičku či nositeľov goralskej kultúry, ktorých umelecký prejav bol uznaný ako súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska a ľudstva,“ doplnila Kleinová.
„Festival nie je len slávnosťou folklóru, ale aj odkazom generácií. Zámerne sme do tohto ročníka zakomponovali prvky nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré patria do spoločného kultúrneho pokladu Slovenska a presahujú aj do svetového významu. Zároveň dávame priestor mladým talentom, remeselníkom a komunitám, ktoré kultúru žijú každodenne,“ uviedla Kleinová.
Gemerský folklórny festival vo štvrtok odštartuje výstavou paličkovanej čipky z Gemera, ktorá je jedným z reprezentatívnych prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Súčasťou festivalu bude aj výstava insitných maliarov z Kovačice v Srbsku, podujatie počas troch dní prinesie i sprievodné aktivity, a to remeselnícky jarmok, gastronomické špeciality, tvorivé dielne, programy pre deti či ľudovú veselicu. Návštevníkov z Košíc do Rejdovej dovezie v rámci spolupráce s Detskou železnicou špeciálny Gemerský expres.
Počas piatka (22. 8.) a soboty (23. 8.) festival návštevníkom ponúkne rôzne scénické programy prezentujúce tanečné, hudobné a remeselné tradície z regiónu i zahraničia. Na podujatí sa predstavia folklórne súbory Hornád, Čačina, Mostár, Magura a mnohé ďalšie. Súčasťou festivalu bude aj program s názvom To najlepšie, čo doma máme. „Divákom ponúkne jedinečný zážitok, živé ukážky fujaristov, gajdošov, betlehemcov, viachlasné spevy, parchoviansku karičku či nositeľov goralskej kultúry, ktorých umelecký prejav bol uznaný ako súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska a ľudstva,“ doplnila Kleinová.