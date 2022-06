Gemerský Jablonec chce zrekonštruovať ZŠ s MŠ, požiada o dotáciu

Gemerský Jablonec 2. júna (TASR) – Obec Gemerský Jablonec v okrese Rimavská Sobota chce zrekonštruovať budovu základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ), na projekt s cieľom znížiť jej energetickú náročnosť chce žiadať o dotáciu z eurofondov. Predpokladaný rozpočet na rekonštrukciu školy predstavuje viac ako 1,3 milióna eur. Pre TASR to uviedol starosta obce Július Agócs.



"V súčasnosti je budova v dosť zlom stave, je to viac ako 40-ročná škola. Podľa energetického auditu tam môžeme na energiách dosiahnuť aj 80-percentnú úsporu," vysvetlil starosta s tým, že do budovy v uplynulých desaťročiach nesmerovali žiadne väčšie investície. Ako dodal, MŠ v súčasnosti navštevuje viac ako 40 detí a do ZŠ chodí vyše 240 žiakov.



V rámci projektu obec počíta so zateplením obvodového plášťa dvojpodlažnej školskej budovy a kompletnou výmenou okien a dverí. Plánuje však i rekonštrukciu vykurovania, elektroinštalácie a vnútorného osvetlenia. Budova telocvične do projektu zníženia energetickej náročnosti školy zahrnutá nie je.



Celkový rozpočet rekonštrukcie školy v Gemerskom Jablonci predstavuje na základe oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie takmer 1.340.000 eur. Samospráva sa bude v rámci projektu uchádzať o dotáciu z európskych zdrojov, žiadosť plánuje podať do konca júna.