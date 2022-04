Gemzický kritizuje postup krajských cestárov pri riešení mimoriadky

Ľubeľa 14. apríla (TASR) – Mimoriadna situácia v liptovskej obci Ľubeľa trvá takmer dva týždne. Dôvodom je nedávny zosuv oporného múru pod cestou, ktorú spravuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Krajskí cestári aktuálne súťažia zhotoviteľa a deklarujú, že k oprave chcú pristúpiť čo možno najskôr. Starosta obce Erik Gemzický ich postup kritizuje. Podľa neho sa na oprave múru mohlo už dávno pracovať, keby zákazku pridelili rokovacím konaním. Okrem toho tvrdí, že cestári išli do verejného obstarávania s neaktuálnym projektom z vlaňajška, ktorý nezohľadňuje súčasný stav múru.



Úsek cesty nad oporným múrom je momentálne zastabilizovaný a prejazdný v jednom jazdnom pruhu pri zníženej rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu. Ide o cestu smerom do obce Liptovské Kľačany s približne 400 obyvateľmi. Starosta hovorí, že komunikácia je pomerne dosť frekventovaná a na nevyhovujúci stav múru upozorňoval už vlani. Správa ciest ŽSK mala jeho opravu naplánovanú v tohtoročnom rozpočte, čo potvrdila Martina Remencová z kancelárie predsedníčky ŽSK. Aprílové dažde však situáciu skomplikovali. Rozvodnený potok Kľačianka múr podmyl, a ten sa zosunul.



Projekt na rekonštrukciu oporného múru, ktorý je súčasťou verejnej súťaže, ráta s opravou 26-metrového úseku. Podľa Remencovej bola projekčná cena spred roka vyše 38.000 eur, no na základe momentálnej situácie na stavebnom trhu si bez verejného obstarania netrúfnu predpokladať presnú vysúťaženú cenu stavebných prác. Uviedla, že čakajú výrazne vyššiu cenu. "Preto Správa ciest ŽSK pristúpila k transparentnému výberu zhotoviteľa stavebných prác," vysvetlila.



S rozsahom opráv, ktoré plánuje urobiť správa ciest, sa starosta nestotožňuje. Hovorí, že momentálne poškodenie múru je rozsiahlejšie ako vlani a oprava 26-metrového úseku nebude stačiť. Podľa jeho slov sa krízový štáb i projektant zhodli, že múr treba opraviť v celej dĺžke 55 metrov. "Ak sa teraz vysúťaží firma, ktorá bude robiť len polovičný úsek, neskôr bude aj tak nutné rekonštruovať jeho zvyšnú časť, čo je neefektívne," povedal pre TASR s tým, že správcu cesty na to spolu so starostom Liptovských Kľačian Jánom Hollým upozornili listom.



Verejnú súťaž na rekonštrukciu oporného múru vyhlásili 5. apríla, záujemcovia môžu ponuky predkladať po dobu dvoch týždňov. Gemzický hovorí, že cestári mali k mimoriadnej situácii pristúpiť urgentnejšie a zákazku prideliť rokovacím konaním. Obáva sa, že pri čakaní na výsledky verejného obstarávania môže dôjsť k ďalším škodám a komplikáciám.