Generálkou na EHMK Trenčín 2026 bude septembrový Festival zvedavosti
Autor TASR,aktualizované
Trenčín 19. augusta (TASR) - Generálkou na hlavný program projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 bude septembrový (12. - 15. 9.) Festival zvedavosti. Prinesie bohatý kultúrny a spoločenský program, ktorý spojí rôzne časti mesta, príbehy i generácie. Informoval o tom riaditeľ projektu EHMK Trenčín 2026 Stanislav Krajči.
„Počas štyroch dní sa mesto zmení na otvorenú platformu plnú hudby, umenia, histórie a zážitkov pre všetky vekové kategórie. Festival zvedavosti je pozvánkou pre všetkých, ktorí chcú objavovať Trenčín inými očami. Je to naša generálka pred rokom 2026 - skúška, ako dokážeme prepojiť príbehy mesta s ľuďmi a ich zvedavosťou,“ priblížil Krajči.
Ako dodal, kultúrou bude žiť nielen centrum mesta, ale celý Trenčín. Ožijú susedstvá, tradičné kultúrne stánky ako Trenčiansky hrad, Kultúrnou-kreatívne centrum Hviezda, na námestí bude ohňová šou.
„Samozrejme, ožije aj Park M. R. Štefánika, ktorý po roku 2026 podstúpi rekonštrukciu, no my ho využívame už dnes. Bude tam festival hudby Garáž, ten dáva šancu kapelám, ktoré doteraz nevydali žiadny hudobný album,“ doplnil riaditeľ.
„My už dnes máme v databáze viac ako 270 dobrovoľníkov, z nich je už viac ako 170 preškolených, vedia zo dňa na deň naskočiť na akúkoľvek akciu v rámci projektu EHMK 2026,“ zdôraznil Krajči.
Ako dodal, na celom projekte je mimoriadne dôležité finančné krytie. Všetci traja partneri projektu (mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Ministerstvo kultúry SR) posielajú peniaze včas a k vyhodnoteniam a finančným vyúčtovaniam pristupujú zodpovedne.
Do programu sa zapoja aj inštitúcie v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Trenčiansky hrad pripravil na sobotné popoludnie podujatie spájajúce remeslá, folklór, ochutnávky a pasovanie za rytierov pre všetkých, ktorí absolvujú Považskú hradnú cestu.
„Teší ma, že sa do programu aktívne zapájajú naše krajské kultúrne inštitúcie, ale aj Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región. Vďaka projektu hradnej cesty Považia sa festival prirodzene rozširuje do celého regiónu a pomáha napĺňať náš cieľ - podporiť rozvoj turizmu v kraji,“ dodáva predseda TSK Jaroslav Baška.
