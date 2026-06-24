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Generálny prokurátor Maroš Žilinka reagoval na útok v Gelnici
Pri brutálnom útoku prišla v sobotu (20. 6.) v Gelnici o život Zuzana V. Útočník bezprostredne po skutku z miesta činu ušiel.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - Tragédia v Gelnici poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, a to najmä ak trpia závislosťou od návykových látok. Zdôraznil to generálny prokurátor Maroš Žilinka v reakcii na víkendový brutálny útok v Gelnici.
„Tragédia v Gelnici poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, zvlášť ak trpia závislosťou od návykových látok, a nielen jej simulovanie,“ napísal Žilinka na sociálnej sieti.
Pri brutálnom útoku prišla v sobotu (20. 6.) v Gelnici o život Zuzana V. Útočník bezprostredne po skutku z miesta činu ušiel. Polícia hľadaného následne zadržala na jednej z poľných ciest v okolí Košíc. Voči mužovi vzniesli obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy a zároveň spracovali podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Sudkyňa pre prípravné konanie Mestského súdu Košice v utorok (23. 6.) vzala obvineného muža do tzv. útekovej a preventívnej väzby.
Tomášovi V. ešte 9. júna uložil Okresný súd Spišská Nová Ves podmienečný trest odňatia slobody v trvaní ôsmich mesiacov za nebezpečné vyhrážanie. Dovtedy bol vo väzbe ako obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania, keďže 21. februára pod vplyvom alkoholu napadol svoju manželku.
„Tragédia v Gelnici poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, zvlášť ak trpia závislosťou od návykových látok, a nielen jej simulovanie,“ napísal Žilinka na sociálnej sieti.
Pri brutálnom útoku prišla v sobotu (20. 6.) v Gelnici o život Zuzana V. Útočník bezprostredne po skutku z miesta činu ušiel. Polícia hľadaného následne zadržala na jednej z poľných ciest v okolí Košíc. Voči mužovi vzniesli obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy a zároveň spracovali podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Sudkyňa pre prípravné konanie Mestského súdu Košice v utorok (23. 6.) vzala obvineného muža do tzv. útekovej a preventívnej väzby.
Tomášovi V. ešte 9. júna uložil Okresný súd Spišská Nová Ves podmienečný trest odňatia slobody v trvaní ôsmich mesiacov za nebezpečné vyhrážanie. Dovtedy bol vo väzbe ako obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania, keďže 21. februára pod vplyvom alkoholu napadol svoju manželku.