Generálny riaditeľ Štátnej opery v B. Bystrici rezignoval

Na snímke budova Štátnej opery. Foto: TASR Ján Krošlák

Ministerstvo poďakovalo odchádzajúcemu generálnemu riaditeľovi za jeho doterajšie pôsobenie.

Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Generálny riaditeľ (GR) Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok podáva k 31. decembru 2025 z osobných dôvodov rezignáciu na svoju funkciu. Informuje o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR.

„Aj po tomto dátume bude v Štátnej opere naďalej pôsobiť ako sólista a zároveň ako umelecký riaditeľ,“ uviedla hovorkyňa rezortu Petra Demková.

V mene ministerstva poďakovala odchádzajúcemu generálnemu riaditeľovi za jeho doterajšie pôsobenie, profesionálny prístup a prínos k rozvoju Štátnej opery v Banskej Bystrici.

Vedúca propagácie Štátnej opery v Banskej Bystrici Katarína Vollmannová doplnila, že Svitkova rezignácia súvisí s dlhodobým pracovným tlakom a potrebou chrániť svoje zdravie. „Štátna opera bude o ďalších krokoch v oblasti vedenia inštitúcie informovať v súlade s rozhodnutiami zriaďovateľa,“ dodala.
