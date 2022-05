Generálny riaditeľ UNLP Košice J. Slávik končí vo funkcii

Košice 31. mája (TASR) - Generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Ján Slávik k utorku končí vo svojej funkcii. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



Bližšie informácie o tom, z akých dôvodov Slávik skončil, kto by mal byť novým generálnym riaditeľom UNLP, ani o tom, či vo svojej funkcii zostáva výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť UNLP Ľuboslav Beňa, neposkytla. "Je to v kompetencii Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR," reagovala. Podľa denníka Korzár Slávika odvolal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Rezort na otázky TASR zatiaľ nereagoval.



Slávik zastával uvedený post od 1. júna minulého roka. Lengvarský ho do funkcie vymenoval po tom, ako odvolal dovtedajšieho generálneho riaditeľa UNLP Vladimíra Grešša. Slávik následne uspel vo výberovom konaní, na ktorom sa zúčastnil ako jediný uchádzač. V minulosti bol riaditeľom súkromnej nemocnice v košickej Šaci.