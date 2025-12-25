< sekcia Regióny
Genetickú diverzitu chovu posilnila nová zubria samica z Rakúska
Zvernica v Topoľčiankach je jediným miestom chovu zubra na Slovensku v správe Lesov SR.
Autor TASR
Topoľčianky 25. decembra (TASR) - Do zubrej zvernice v Topoľčiankach pribudla nová zubria samica. Mladá samica Oxabina, narodená v roku 2024, pochádza z rakúskeho chovu Naturtierpark Grünau. Transport na vzdialenosť približne 450 kilometrov bol úspešne zrealizovaný, informovali Lesy SR. Nová samica zohráva v ďalšom rozvoji chovu dôležitú úlohu, pomôže obnoviť genetickú variabilitu stáda, v ktorom sa momentálne vyskytujú najmä príbuzné jedince.
Zvernica v Topoľčiankach je jediným miestom chovu zubra na Slovensku v správe Lesov SR. Nachádza sa v pohorí Tribeč, v katastri obcí Hosťovce a Lovce v okrese Zlaté Moravce. Jej história siaha do roku 1958, keď bola vybudovaná ako jediné zariadenie svojho druhu na Slovensku. Od roku 1964 je územie vyhlásené ako chránený areál s rozlohou 140,16 hektára. Chovná časť s výmerou 27 hektárov je rozdelená na štyri oddelenia, v ktorých sa zubry striedavo pohybujú.
Účelom zvernice je ochrana a dlhodobé zachovanie zubra hrivnatého. Kapacita zariadenia bola pôvodne určená pre 10 až 15 zvierat, doteraz sa v nej podarilo úspešne odchovať už viac než 200 mláďat. Tento výsledok radí topoľčiansku zvernicu medzi najvýznamnejšie centrá chovu zubra v Európe.
Pre verejnosť je zvernica prístupná denne od 9.00 do 17.00 h. Najväčšiu šancu vidieť zubry zblízka majú návštevníci počas kŕmenia v čase o 9.00 a 14.00 h. Areál zároveň dopĺňa lesnícky náučný chodník, ktorý ponúka prehľad o živote zubra aj o histórii tohto unikátneho chovného a ochranárskeho projektu.
