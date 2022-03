Geodetické meranie na Moste Lanfranconi čiastočne obmedzí dopravu

Bratislava 25. marca (TASR) - Geodetické meranie na Moste Lanfranconi v Bratislave čiastočne obmedzí dopravu počas piatkovej a sobotnej (26. 3.) noci. Upozorňuje na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s tým, že pre práce sa čiastočne uzavrie diaľnica D2 v Bratislave medzi križovatkami Mlynská dolina – Pečňa.



Obmedzenie potrvá v ľavom jazdnom páse od piatkovej 23.00 h do sobotnej 5.00 h. V pravom jazdnom páse bude doprava obmedzená od sobotnej 23.00 do nedeľnej (27. 3.) 5.00 h.



"Doprava bude vedená obojsmerne v jednom jazdnom páse s presmerovaním dopravy cez prejazdy stredným deliacim pásom pred a za mostom," spresnila NDS.



Prevádzka mostov zahŕňa podľa diaľničiarov aj pravidelné sledovanie posunov a deformácií na mostoch, diagnostiku ich stavu, funkčnosti a bezpečnosti geodetickými meraniami. "Najmä bratislavské mosty zažívajú denne enormné záťažové dopravné situácie," podotkli s tým, že Mostom Lanfranconi denne prejde v priemere 80.000 vozidiel. NDS má aktuálne v správe 857 mostov.