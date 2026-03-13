< sekcia Regióny
Geometria časopriestoru priblíži v Caraffke diela Martina Prokopoviča
Záujemcovia si výstavu môžu pozrieť do 10. apríla.
Autor TASR
Prešov 13. marca (TASR) - Výstava s názvom Geometria časopriestoru v Mestskej galérii Caraffka v Prešove približuje diela Martina Prokopoviča. Záujemcovia si ju môžu pozrieť do 10. apríla. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Prokopovič po rokoch práce v oblasti architektonickej tvorby a dizajnu sa venuje naplno maľbe a tvorbe reliéfnych 3D obrazov, maľbe akrylom na priestorových drevených konštrukciách.
„Po figurálnych maľbách a kresbách sa v poslednom období venuje predovšetkým tvorbe v štýle geometrickej abstrakcie. Niekedy sú to minimalistické obrazy, niekedy dôsledne premyslené zložité kompozície,“ uviedla Šitárová.
Ako povedala, Prokopovič svojim obrazom často nedáva názvy, ale na zadnú stranu uvedie, akú hudbu počúval pri jeho maľovaní.
„Kompozíciu vo výtvarnom umení považuje za podobnú, aká je uplatňovaná v hudbe, preto, ak obraz vôbec dostane názov, tak je to napr. ‚Jazzová partitúra‘ alebo ‚Caprice No 5‘,“ vysvetlila Šitárová.
Martin Prokopovič sa narodil v roku 1968 v Prešove, v súčasnosti žije a tvorí striedavo v Prahe a Bratislave. Vystavoval v mnohých galériách v Česku a na Slovensku, pravidelne sa zúčastňuje kolektívnych výstav Spolku výtvarníkov Slovenska, Slovenskej výtvarnej únie a výtvarných sympózií.
