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Geotermálne teplo by malo do domácností v Košiciach prúdiť v roku 2029
Tri nové vrty v lokalite Svinica - Ďurkov sú dokončené a počas skúšok dosahuje geotermálna voda 143 stupňov Celzia.
Autor TASR
Ďurkov 27. novembra (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) predstavil v piatok v Ďurkove v okrese Košice-okolie aktuálny pokrok jedného z najväčších geotermálnych projektov v strednej Európe, ktorý má zásadne posilniť energetickú sebestačnosť Košíc. Tri nové vrty v lokalite Svinica - Ďurkov sú dokončené a počas skúšok dosahuje geotermálna voda 143 stupňov Celzia. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podporuje projekt s celkovou hodnotou takmer 96 miliónov eur, pričom 56,2 milióna eur naň smeruje z eurofondov. Po vybudovaní 16-kilometrového horúcovodu by geotermálne teplo malo začať prúdiť do košických domácností v roku 2029. TASR o tom informovali z odboru komunikácie MIRRI.
„Pod našimi nohami sa nachádza obrovský energetický potenciál. Máme potvrdené geotermálne zdroje, tri nové vrty sú úspešne dokončené a teraz pracujeme na tom, aby sa táto energia dostala priamo do košických domácností. Naším cieľom nie je mať na papieri jeden z najväčších geotermálnych projektov v regióne. Naším cieľom je, aby z neho mali Košičania skutočné teplo vo svojich domácnostiach,“ uviedol Migaľ.
Celková hodnota projektu dosahuje takmer 96 miliónov eur, z čoho 56,2 milióna eur tvorí podpora z európskych zdrojov. Po dokončení má geotermálna energia pokrývať približne 20 až 25 percent potreby tepla v Košiciach a potenciálne slúžiť až 171.000 obyvateľom mesta.
Tri nové vrty v lokalite Svinica - Ďurkov dosahujú hĺbku až 3,6 kilometra. Ich dokončenie v máji 2026 prinieslo výsledky, ktoré podľa rezortu potvrdzujú mimoriadnu kvalitu geotermálneho zdroja. Ide o domáci obnoviteľný zdroj, ktorý pomôže znížiť závislosť od fosílnych palív a zároveň posilniť energetickú bezpečnosť regiónu.
„Mesto Košice vníma tento projekt ako kľúčový a strategický. Rieši jednu zásadnú vec do budúcnosti, a tou je naša závislosť od fosílnych palív. Zároveň budú Košice opäť prvým mestom na Slovensku, ktoré bude využívať takúto energiu v takomto rozsahu. Pevne veríme, že všetky míľniky sa podarí dodržať a mesto bude zodpovedným partnerom pri jeho realizácii,“ povedal primátor Košíc Ladislav Lörinc.
Aby sa však teplo dostalo až do domácností, čaká projekt ďalšia zásadná etapa. Vybudovať treba približne 16 kilometrov dlhý horúcovod, ktorý prepojí geotermálne stredisko Svinica - Ďurkov s košickou teplárňou. Za realizáciu tejto časti zodpovedá MH Teplárenský holding. Aktuálne prebieha vyhodnocovanie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Súbežne pokračujú prípravné a povoľovacie práce, ktoré súvisia s trasou potrubia, vrátane riešenia terénnych prekážok a koordinácie so správcami lesných pozemkov.
„Očakávaná teplota geotermálnej vody bola 135 stupňov, no skúšky nám dlhodobo ukazujú, že jej teplota bude stabilne dosahovať až 143 stupňov Celzia. Vďaka tomu vieme zodpovedne potvrdiť, že budeme schopní dodávať výkon 30 megawattov tepla. S realizáciou nadzemnej technológie počítame od júla 2027 a dokončenie našej časti projektu očakávame začiatkom jesene 2028,“ priblížil Roland Karkó, predseda predstavenstva spoločnosti Geoterm Košice a predseda Asociácie geotermálnej energie Slovenska.
„Pod našimi nohami sa nachádza obrovský energetický potenciál. Máme potvrdené geotermálne zdroje, tri nové vrty sú úspešne dokončené a teraz pracujeme na tom, aby sa táto energia dostala priamo do košických domácností. Naším cieľom nie je mať na papieri jeden z najväčších geotermálnych projektov v regióne. Naším cieľom je, aby z neho mali Košičania skutočné teplo vo svojich domácnostiach,“ uviedol Migaľ.
Celková hodnota projektu dosahuje takmer 96 miliónov eur, z čoho 56,2 milióna eur tvorí podpora z európskych zdrojov. Po dokončení má geotermálna energia pokrývať približne 20 až 25 percent potreby tepla v Košiciach a potenciálne slúžiť až 171.000 obyvateľom mesta.
Tri nové vrty v lokalite Svinica - Ďurkov dosahujú hĺbku až 3,6 kilometra. Ich dokončenie v máji 2026 prinieslo výsledky, ktoré podľa rezortu potvrdzujú mimoriadnu kvalitu geotermálneho zdroja. Ide o domáci obnoviteľný zdroj, ktorý pomôže znížiť závislosť od fosílnych palív a zároveň posilniť energetickú bezpečnosť regiónu.
„Mesto Košice vníma tento projekt ako kľúčový a strategický. Rieši jednu zásadnú vec do budúcnosti, a tou je naša závislosť od fosílnych palív. Zároveň budú Košice opäť prvým mestom na Slovensku, ktoré bude využívať takúto energiu v takomto rozsahu. Pevne veríme, že všetky míľniky sa podarí dodržať a mesto bude zodpovedným partnerom pri jeho realizácii,“ povedal primátor Košíc Ladislav Lörinc.
Aby sa však teplo dostalo až do domácností, čaká projekt ďalšia zásadná etapa. Vybudovať treba približne 16 kilometrov dlhý horúcovod, ktorý prepojí geotermálne stredisko Svinica - Ďurkov s košickou teplárňou. Za realizáciu tejto časti zodpovedá MH Teplárenský holding. Aktuálne prebieha vyhodnocovanie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Súbežne pokračujú prípravné a povoľovacie práce, ktoré súvisia s trasou potrubia, vrátane riešenia terénnych prekážok a koordinácie so správcami lesných pozemkov.
„Očakávaná teplota geotermálnej vody bola 135 stupňov, no skúšky nám dlhodobo ukazujú, že jej teplota bude stabilne dosahovať až 143 stupňov Celzia. Vďaka tomu vieme zodpovedne potvrdiť, že budeme schopní dodávať výkon 30 megawattov tepla. S realizáciou nadzemnej technológie počítame od júla 2027 a dokončenie našej časti projektu očakávame začiatkom jesene 2028,“ priblížil Roland Karkó, predseda predstavenstva spoločnosti Geoterm Košice a predseda Asociácie geotermálnej energie Slovenska.