Geriatrický ústav v Košiciach revitalizuje svoju budovu

Košice 9. novembra (TASR) - Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša (VŠOÚGL) v Košiciach od augusta revitalizuje svoju budovu, v súčasnosti je hotových zhruba desať percent všetkých prác. Zrealizovaná už bola strešná krytina a pracuje sa na výmene okien. Začali sa tiež stavebné práce rekonštrukcie lôžkovej časti nemocnice. Pre TASR to uviedol riaditeľ VŠOÚGL Juraj Sýkora. Revitalizácia za viac ako päť miliónov eur s DPH by mala byť hotová do júna 2026.



"V rámci projektu budú zrekonštruované všetky lôžkové poschodia, pribudnú dva evakuačné výťahy, nový požiarny vodovod, vzduchotechnika únikovej trasy nemocnice a taktiež bude zrealizovaná kompletná rekonštrukcia fasády nemocnice," spresnil.



Rekonštrukcia zastaraných priestorov bola už podľa neho potrebná. Okrem iného od nej očakáva aj predĺženie životnosti objektu a zvýšenie hodnoty budovy. "Zároveň tento projekt dáva možnosť získať nové moderné materiálno-technické vybavenie a umožní urobiť významný krok k modernej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti o nevyliečiteľne chorého pacienta, ktorý je dnes vnímaný, žiaľ, často ako menej podstatný, čo odzrkadľuje aj finančné hodnotenie vo vzťahu k zdravotným poisťovniam," dodal s tým, že realizáciou projektu by sa mali výrazne zlepšiť podmienky hospitalizácie, zvýšiť kvalita a dôstojnosť poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vo VŠOÚGL.



Peniaze na revitalizáciu získali z dvoch výziev z Plánu obnovy a odolnosti prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR. Zapojili sa aj do ďalšej, kde sa počíta s nákladmi okolo 740.000 eur bez DPH. V prípade získania finančných prostriedkov kompletne zrekonštruujú aj 4. poschodie - lôžkovú časť nemocnice.



"Naším záujmom je vytvorenie nových lôžok paliatívnej zdravotnej starostlivosti, ktoré budú odrážať súčasné kvalitatívne požiadavky na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti a prostredníctvom tohto projektu chceme vytvoriť nové paliatívne lôžka s moderným materiálno-technickým vybavením, čím dosiahneme lepší komfort pre pacientov a personál," spresnil Sýkora.



Podľa neho sa obnovou a vytvorením prostredia pre vykonávanie modernej medicíny zároveň zatraktívni prostredie pre špičkových odborníkov a pomôže to znížiť odliv hlavne novej generácie zdravotníckych pracovníkov do zahraničia.