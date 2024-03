Geriatrický ústav v Košiciach zrevitalizujú za vyše päť miliónov eur

Košice 4. marca (TASR) - Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach (VŠOÚG) prejde revitalizáciou takmer za 5,1 milióna eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy o dielo zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. Ako pre TASR potvrdil jeho riaditeľ Juraj Sýkora, s prácami by sa malo začať približne v máji.



Cieľom revitalizácie oboch pavilónov je zlepšiť ich energetickú efektívnosť, infraštruktúru a poskytnúť moderné a kvalitné prostredie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zahŕňať by mala zateplenie fasády, výmenu okien a dverí, stavebné úpravy, termostatizáciu vykurovacieho systému, solárnu prípravu teplej vody či zlepšenie protipožiarnej bezpečnosti. "Plánuje sa aj rozšírenie a modernizácia oddelenia paliatívnej starostlivosti - hospicu s cieľom poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov s náročnými onkologickými diagnózami," spresnil.



Súčasný stav nemocničných priestorov si podľa jeho slov vyžaduje modernizáciu. Revitalizácia má okrem úspory nákladov na energie ambíciu zvýšiť aj komfort pacientov prostredníctvom lepšie regulovanej teploty, odhlučnenia a celkového zlepšenia životného prostredia. Zlepšiť sa má aj pracovné prostredie zamestnancov. "Zlepšením kvality poskytovanej starostlivosti sa očakáva efektívnejší chod procesov a vyššia spokojnosť pacientov. Celkovým cieľom revitalizácie je vytvoriť prostredie, ktoré je technologicky, energeticky efektívne a prispôsobené potrebám všetkých zainteresovaných strán," dodal Sýkora.



Pripomenul, že nemocnica VŠOÚG sa v rámci výziev Plánu obnovy a odolnosti SR Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zapojila do viacerých projektov, pričom bola úspešná v dvoch. Väčšina z prác tak bude financovaná práve prostredníctvom nich. "Časový plán ukončenia prác je presne určený v podmienkach výziev a podpísaných zmluvách o poskytnutí prostriedkov mechanizmu z plánu obnovy a odolnosti MZ SR. Najneskôr však do 30. júna 2026," dodal.



Práce sa majú realizovať za plnej prevádzky VŠOÚG. Počas nich bude podľa neho zabezpečené dočasné presunutie pacientov do iných častí nemocnice, respektíve oddelení.



Celkový počet lôžok v nemocnici je 150. V prvom pavilóne, čo je osempodlažná budova, sa nachádzajú oddelenie dlhodobo chorých, geriatrické oddelenie, hospic - paliatívne oddelenie, dom ošetrovateľskej starostlivosti a zariadenie opatrovateľskej služby. V druhom pavilóne, štvorpodlažnej budove, je medicínske centrum. "Pavilóny slúžia ako kľúčové časti nemocnice, kde sa poskytuje odborná zdravotná starostlivosť pre geriatrických, chronicky chorých a iných nevyliečiteľne chorých pacientov," doplnil Sýkora.