Germánov a ich svet na troskách Západorímskej ríše priblíži historik

Na archívnej snímke Stredoslovenské múzeum. Foto: TASR - Ján Krošlák

Rozpad Západorímskej ríše v piatom storočí sa zvyčajne vníma ako dramatický koniec jednej civilizácie, v skutočnosti však len otvoril priestor pre vznik nového sveta.

Autor TASR
Banská Bystrica 24. januára (TASR) - V Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici pokračuje aj v novom roku 2026 cyklus popularizačných prednášok Stretnutia s minulosťou. Tentoraz historik Peter Bystrický z Historického ústavu SAV priblíži vo svojej prednáške 28. januára o 17.00 h Germánov a ich svet na troskách Západorímskej ríše. TASR o tom informovala PR manažérka SSM Dana Kurtíková.

Rozpad Západorímskej ríše v piatom storočí sa zvyčajne vníma ako dramatický koniec jednej civilizácie, v skutočnosti však len otvoril priestor pre vznik nového sveta. Na územiach, kde dovtedy vládli cisári, sa usadzovali germánske kmene. Góti, Vandali, Frankovia, Burgundi, Longobardi a ďalší nevstupovali do prázdna, ale do krajiny plnej rímskych miest, ciest, zákonov, cirkvi a vzdelaných elít.

„Z pôvodných vojenských družín a migrujúcich kmeňov sa rodili kráľovstvá, ktoré chceli vládnuť nielen mečom, ale po vzore Ríma aj právom a poriadkom. Germánski králi, vodcovia a náčelníci preberali rímske tituly, používali latinčinu, opierali sa o rímsku administratívu, cirkev a často sa snažili vystupovať ako legitímni pokračovatelia cisárskej moci. Zároveň si však zachovávali vlastné tradície a kmeňovú i vojenskú organizáciu, čo vytváralo osobitú zmes starého a nového sveta. Postupne sa vytvárali nové identity a nové spoločenské a hospodárske vzťahy,“ vysvetlil Bystrický.

Ako dodal, práve v tomto napätí medzi kontinuitou a zmenou vznikali na území ríše i mimo nej politické útvary, ktoré položili základy budúcej Európy tak, ako ju poznáme dnes.
