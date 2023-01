Giraltovce chcú stavať nájomné byty a zrekonštruovať dom kultúry

Giraltovce 15. januára (TASR) - Výstavba nájomných bytov a rekonštrukcia domu kultúry sú jedny z priorít mesta Giraltovce v aktuálnom volebnom období. Ako pre TASR uviedol primátor Pavol Tchurík, mesto má problém s tým, že nemá pozemky na individuálnu bytovú výstavbu a na výstavbu bytových domov.



"Podarilo sa ešte predchádzajúcemu vedeniu postaviť prvý bytový dom v lokalite pri mestskom úrade s kapacitou 19 bytových jednotiek. V tejto lokalite je plánované vybudovanie ešte ďalších dvoch bytových domov," povedal primátor.



V meste sa podľa jeho slov etablovala firma, ktorá sa snaží zamestnať stále viac ľudí a rozšíriť svoje aktivity. "Myslím si, že sa im to celkom darí, ale v nadväznosti na to chceme ponúknuť ľuďom aj možnosť bývania. Po vysporiadaní pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, chceme postaviť minimálne ďalšie dva spomenuté bytové domy. Chceli by sme ich financovať cez Štátny fond rozvoja bývania," vysvetlil Tchurik.



Medzi ďalšie investičné akcie radnice patrí vybudovanie vodovodu a kanalizácie v prímestskej časti Francovce. V aktuálnom volebnom období by chcela zrekonštruovať i dom kultúry.



"Máme schválený projekt Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v hodnote približne 150.000 eur. Dom kultúry je starou budovou. Sídli tam základná umelecká škola. Celková rekonštrukcia bude v hodnote asi 800.000 eur. Práce rozdelíme na niekoľko častí. Budeme sa snažiť tiež uchádzať sa o finančné zdroje v rámci cezhraničnej spolupráce s Poľskom," doplnil primátor.



Prvá fáza, na ktorú mesto získalo spomenutú sumu, musí byť podľa Tchurika dokončená do konca tohto roka a pôjde o rekonštrukciu interiéru.



Samospráva ráta na rok 2023 s rozpočtom vo výške takmer 8.000.000 eur. Jeho návrhom sa budú poslanci ešte len zaoberať. Podľa primátora je predpoklad, že dôjde k zmene kapitálových príjmov aj výdavkov.