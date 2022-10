Giraltovce obnovili sochu leva na počesť padlých v 1. svetovej vojne

Giraltovce 8. októbra (TASR) – Zrekonštruovaný pamätník padlým vojakom v prvej svetovej vojne v podobe kamennej sochy leva v sobotu slávnostne odhalili v Giraltovciach v okrese Svidník. Na druhú etapu obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky prispeli mesto Giraltovce a maďarský generálny konzulát sumou po 5000 eur.



Pamätník s ležiacim levom pred budovou vtedajšieho okresného súdu odhalili 25. augusta 1918. "Zub času" za viac ako 100 rokov a dva presuny v 70. a 80. rokoch 20. storočia podľa radnice nahlodali plastiku natoľko, že pre zachovanie odkazu sa ju rozhodli zreštaurovať. V záujme komplexnej obnovy a realizácie spoločnej iniciatívy "Prebudenie spiaceho leva" sa na spolupráci dohodli mesto, generálny konzulát Maďarska v Košiciach a nezisková organizácia Vidiek.



Podľa informácie z mestského úradu časť reštaurátorských prác v prvej etape sa financovala z dotácie ministerstva kultúry v rámci projektu Obnovme si svoj dom so spolufinancovaním mesta. Osadenie informačnej tabule a osvetlenie sa realizovalo z prostriedkov Komunitnej nadácie Veľký Šariš.



Sobotňajšia slávnosť pri pamiatke pred gréckokatolíckym kostolom sa konala za účasti predstaviteľov mesta a mestských inštitúcií, maďarského generálneho konzulátu a ďalších hostí.



Okrem svojej podoby je pamätník výnimočný aj tým, že ho postavili ešte počas samotnej vojny. "Súvisí to priamo s tým, že keď prebiehali boje na Slovensku, tak prebiehali výlučne na severovýchode jeho dnešného územia a zasiahli aj niekdajšiu časť Giraltovského okresu. Okresní predstavitelia mali preto potrebu postaviť v meste pamätník, vzdať akýsi hold padlým, ktorí tu bojovali ešte v časoch, keď ruská cárska armáda prenikala do bývalého Rakúsko-Uhorska," uviedol v minulosti pre TASR historik Adrián Eštok.



Ťažké boje na severovýchodnom Slovensku prebiehali od konca roku 1914 do jari 1915, pričom ruské vojská postúpili po Šarišský Štiavnik a front sa zastavil až pri obci Okrúhle blízko Giraltoviec.