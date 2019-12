Prechod cez hlavnú cestu v Giraltovciach má uľahčiť lávka pre peších

Giraltovce 25. decembra (TASR) – Prechod cez hlavnú cestu na Dukelskej ulici v Giraltovciach má miestnym uľahčiť lávka. Radnica ju plánuje dať osadiť v najbližších dňoch. Dôvodom je zvýšená automobilová doprava v meste a žiaci, ktorí prechádzajú z jednej školy do druhej.



"Zvýšená kamiónová doprava značne sťažuje život hlavne starším občanom a deťom, ktoré chodia do základnej školy a následne poobede takmer 20 percent z nich pokračuje na základnej umeleckej škole. Prechod cez štátnu cestu I/21 je taký nebezpečný, že v poobedňajších prestávkach učitelia pomáhajú žiakom prejsť na druhú stranu," uviedol pre TASR primátor Giraltoviec Ján Rubis. Mesto podľa jeho slov zabezpečilo cez miestne občianske poriadkové služby alebo rómske občianske hliadky, že v časoch od 12.00 h do 14.00 h pomáhajú prejsť žiakom na druhú stranu.



"Už viac ako 30 rokov sú vybudované piliere, ktoré mali slúžiť už vtedy na prepojenie mesta cez štátnu cestu. Dlho sme nemali na to finančné prostriedky a štúdiu, ktorá by bola adekvátna 21. storočiu. Požiadali sme na výjazdovom rokovaní vlády predsedu vlády o finančnú pomoc. Bola nám schválená vo výške 120.000 eur. Stavba je pripravená na zrealizovanie, lávka je postavená. Robili sme výberové konanie cez študentov architektúry v Bratislave. Bola to, dá sa povedať, študentská práca. Zabezpečoval ju náš poslanec, ktorý je študentom šiesteho ročníka práve na tejto fakulte," vysvetlil primátor.



Občania mali možnosť z 11 návrhov vybrať ten, ktorý ich zaujal najviac. Kovová lávka dlhá 26 metrov a široká 1,8 metra bude súčasťou cyklotrasy. Zároveň bude prepájať trasu medzi evanjelickým a katolíckym kostolom.



"Nábehové rampy, ktoré budú pre vozičkárov a dôchodcov, budú mať nejakých 30 - 40 metrov. Na druhej strane to vyústi pri dube, kde chceme spraviť aj španielske schody, kde by bola oddychová zóna," doplnil Rubis. "Lávka mala byť zrealizovaná už začiatkom decembra, po schvaľovacích procesoch nám krajský dopravný inšpektorát termín posunul, pretože na umiestnenie lávky potrebujeme 200-tonový žeriav a zastavenie premávky na štátnej ceste. Posunul nám tento termín na piatok (27. 12.), keď by to malo byť zrealizované. Bude odstavená kamiónová doprava a doprava pre motorové vozidlá bude odklonená cez starú Dukelskú ulici semaformi," priblížil primátor.



Celkové náklady na realizáciu lávky predstavujú s bezbariérovými vstupmi a schodmi približne 150.000 eur. "Čo sa týka samostatnej lávky, je to nejakých 115.000 eur, projektová dokumentácia približne 5000 eur a veci, ktoré robíme z vlastných zdrojov, predstavujú približne do 30.000 eur," dodal Rubis.