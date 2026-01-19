< sekcia Regióny
Giraltovce, Svidník aj Košice si pripomenuli 81. výročie oslobodenia
Pietne akty kladenia vencov sa uskutočnili aj vo Svidníku, a to na troch pamätných miestach.
Autor TASR
Giraltovce/Svidník/Košice 19. januára (TASR) - Viaceré mestá na východnom Slovensku si v pondelok spomienkovými podujatiami pripomenuli 81. výročie oslobodenia od fašizmu. Nechýbali medzi nimi ani Giraltovce, Svidník či Košice, kde sa uskutočnili pietne akty kladenia vencov a kytíc na počesť padlých vo vojne.
Mesto Giraltovce zorganizovalo slávnosť v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Giraltovce. Súčasťou programu bol aj pietny akt pri soche matky s dieťaťom. Radnica na sociálnej sieti uviedla, že s hlbokou úctou a pietou si uctili pamiatku bojovníkov a padlých hrdinov, ktorí sa zaslúžili o oslobodenie mesta. „Ich obeta je trvalou pripomienkou toho, že mier a sloboda si vyžadujú zodpovednosť, pamäť a rešpekt k minulosti. Dnešné spomienkové pietne akty v Giraltovciach opäť ukázali, že si históriu ctíme a mladá generácia sa aktívne učí vnímať jej význam, aby si uvedomovala cenu slobody a dokázala ju chrániť aj v budúcnosti,“ dodali.
Pietne akty kladenia vencov sa uskutočnili aj vo Svidníku, a to na troch pamätných miestach. Podujatie sa začalo pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle, pokračovalo pri Pamätníku sovietskej armády a pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu.
Výročie oslobodenia Košíc sa uskutočnilo na Verejnom cintoríne pri Pamätníku II. svetovej vojny. „Pietny akt je venovaný pamiatke obetí druhej svetovej vojny a historickej udalosti, ktorá viedla k oslobodeniu Košíc od nacistickej okupácie,“ uviedla Jana Poľová z referátu marketingu a styku s verejnosťou mesta Košice.
Mesto Giraltovce zorganizovalo slávnosť v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Giraltovce. Súčasťou programu bol aj pietny akt pri soche matky s dieťaťom. Radnica na sociálnej sieti uviedla, že s hlbokou úctou a pietou si uctili pamiatku bojovníkov a padlých hrdinov, ktorí sa zaslúžili o oslobodenie mesta. „Ich obeta je trvalou pripomienkou toho, že mier a sloboda si vyžadujú zodpovednosť, pamäť a rešpekt k minulosti. Dnešné spomienkové pietne akty v Giraltovciach opäť ukázali, že si históriu ctíme a mladá generácia sa aktívne učí vnímať jej význam, aby si uvedomovala cenu slobody a dokázala ju chrániť aj v budúcnosti,“ dodali.
Pietne akty kladenia vencov sa uskutočnili aj vo Svidníku, a to na troch pamätných miestach. Podujatie sa začalo pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle, pokračovalo pri Pamätníku sovietskej armády a pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu.
Výročie oslobodenia Košíc sa uskutočnilo na Verejnom cintoríne pri Pamätníku II. svetovej vojny. „Pietny akt je venovaný pamiatke obetí druhej svetovej vojny a historickej udalosti, ktorá viedla k oslobodeniu Košíc od nacistickej okupácie,“ uviedla Jana Poľová z referátu marketingu a styku s verejnosťou mesta Košice.