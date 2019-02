V Giraltovciach majú problém s nedostatkom aktivačných pracovníkov

V minulosti pracovalo v meste v rámci menších obecných služieb viac ako 80 ľudí, z toho polovica boli muži.

Giraltovce 23. februára (TASR) – Nezamestnaní v Giraltovciach pri hľadaní práce uprednostňujú trvalý pracovný pomer než vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre mesto. Podľa primátora Giraltoviec Jána Rubisa ide hlavne o mužov. Mnohé práce, ktoré zvykli robiť, majú teraz na starosti ženy.



Najmä mladí Rómovia si podľa neho hľadajú stabilnú a dobre ohodnotenú prácu. "Máme problém zabezpečiť zimnú údržbu, pretože pochopili, že lepšie sa rodine žije s 500, 600 eurami ako s príspevkom z úradu práce a s príspevkami na bývanie alebo na ďalšie služby, či už sú to rodinné prídavky, a tak ďalej. Mladí rómski spoluobčania, viacmenej všetci si zháňajú už trvalý pracovný pomer, pretože im vštepujeme to, že je to zmena aj v dlhodobom sociálnom zabezpečení. Pri trvalom pracovnom pomere sa im počítajú roky do dôchodku a dnes vieme, že ak nebudú mať odpracovaných minimálne 30 až 35 rokov v trvalom pracovnom pomere, v prípade dožitia dôchodkového veku budú na dávke v hmotnej núdzi, príspevku alebo budú mať minimálny štátom garantovaný dôchodok," uviedol Rubis s tým, že nezamestnaným tiež poukazujú na výhody trvalého pracovného pomeru v podobe odvodov či nároku na dovolenku.



"Veľa chlapcov sa zamestnalo vo firmách v Česku cez našich podnikateľov, ale aj na Slovensku pri budovaní diaľnic, ale aj u podnikateľov v rámci nášho mesta," vysvetlil Rubis.



V minulosti pracovalo v meste podľa jeho slov v rámci menších obecných služieb viac ako 80 ľudí, z toho polovica boli muži.



"Dnes máme možno piatich, šiestich chlapov a zvyšok sú všetko ženy. Ak chcú robiť na aktivačných prácach, musia ísť aj do zimnej údržby. Máme rozpis a aj ženy idú s lopatami a zabezpečujú zimnú údržbu v meste," dodal Rubis.