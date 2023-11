GivingTuesday umožní aj tento rok pomoc ľuďom v núdzi

Nové Zámky 26. novembra (TASR) - Obyvatelia Nových Zámkov sa môžu zapojiť do podujatia GivingTuesday, ktoré sa tento rok koná 28. novembra. Ide o sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. "Je to deň, keď sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri sa dobro," uviedli organizátori z Nadácie Pontis.



GivingTuesday sa každoročne koná v utorok po Black Friday ako reakcia na nákupný ošiaľ, ktorý je pre predvianočné obdobie typický. "Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí, neziskové organizácie, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k darovaniu vecí ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi," pripomenuli organizátori.



Novozámčania môžu ľuďom v ťažkej životnej situácii darovať trvanlivé potraviny či drogériu. Radnica na tento účel zriadila viacero zberných miest. "Zberný stánok bude 28. novembra na Hlavnom námestí od 12. do 17. hodiny. Okrem toho bude zriadených ďalších 19 zberných miest, ktoré budú umiestnené vo vybraných materských, základných i stredných školách a na ďalších verejných miestach, napríklad na mestskom úrade či v sociálnej výdajni SoVa," informoval mestský úrad.