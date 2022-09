GMM oslávi Svetový deň cestovného ruchu jazdami na koči

Rimavská Sobota 25. septembra (TASR) – Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote pripravilo pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu (SDCR) pre návštevníkov vychádzkové jazdy na koči historickým centrom mesta. TASR o tom informovala PR referentka múzea Martina Oštrom Mareková.



Program osláv dňa cestovného ruchu odštartuje v GMM v utorok (27. 9.) popoludní slávnostnými príhovormi. Nasledovať budú vychádzkové jazdy na koči so sprievodným slovom, počas ktorých lektorky múzea v dobových kostýmoch verejnosti predstavia históriu mesta a zaujímavosti viažuce sa k jednotlivým historickým budovám.



"Jazda začína na parkovisku GMM, pokračuje z Námestia M. Tompu ulicou SNP až na Hlavné námestie a späť. Uskutoční sa každých 30 minút," priblížila Mareková. Ako dodala, kapacita koča je obmedzená, miesto si preto treba vopred rezervovať.



Múzeum v súvislosti s podujatím pripravilo i prezentáciu o porovnaní cestovania za kultúrou a históriou v 80. rokoch 20. storočia a v súčasnosti. Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer zas predstaví aktuálne turisticky atraktívne miesta v regióne. Verejnosť tiež bude môcť počas celého dňa využiť bezplatný vstup do výstavných a expozičných priestorov múzea.



GMM podujatím pri príležitosti SDCR symbolicky ukončuje letnú turistickú sezónu. Od októbra bude múzeum pre verejnosť otvorené v utorok až piatok od 9.00 do 17.00 h a počas víkendov od 13.00 do 17.00 h.