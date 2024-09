GMM pripravilo exkurzie po bojisku v R. Bani i ukážky výzbroje v múzeu

Rimavská Sobota 19. septembra (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote pripravilo pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) pre verejnosť sériu podujatí a aktivít. V piatok (20. 9.) budú múzejníci návštevníkov sprevádzať po miestach intenzívnych bojov v Rimavskej Bani, v sobotu (21. 9.) zas v priestoroch múzea predstavia výzbroj a výstroj z obdobia druhej svetovej vojny. TASR o tom informovala PR manažérka GMM Szilvia Tóth.



Sériu podujatí k výročiu SNP odštartuje GMM v piatok o 9.00 h v Rimavskej Bani, ktorá bola v októbri 1944 miestom intenzívnych bojov medzi povstaleckými a nemeckými vojakmi. Náučným chodníkom, ktorý udalosti pripomína, bude účastníkov exkurzie sprevádzať regionálny historik Viktor Brádňanský.



"S odstupom ôsmich desaťročí mnohí nazerajú na povstalecké územie len ako na okolie Banskej Bystrice, Brezna a Zvolena. Tvrdé boje sa však zvádzali aj v severných častiach Gemera-Malohontu, v okolí Revúcej, Muráňa, Tisovca, na Dieliku pri Tisovci, ale aj v okolí Rimavskej Bane," uviedla lektorka múzea Elena Lindisová.



Séria akcií venovaná SNP sa v sobotu presunie priamo do priestorov GMM v Rimavskej Sobote, kde sa bude konať podujatie Povstanie v múzeu. Predstavená bude vojenská výzbroj a výstroj z obdobia druhej svetovej vojny zo zbierok súkromných zberateľov. Podujatie múzeum organizuje v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Krasnogvardejci Košice z Rimavskej Soboty, ktorý prostredníctvom praktických ukážok prezentuje udalosti z vojenských dejín Slovenska z obdobia druhej svetovej vojny, SNP a oslobodzovacích bojov.



"Ambíciou podujatia je okrem predstavenia dobovej výzbroje, výstroje a vybavenia aj stretnutie sa ľudí s podobnými záujmami a nadviazanie nových vzájomných kontaktov," priblížil zástupca riaditeľky GMM Ján Aláč s tým, že podujatie potrvá od 10.00 do 15.00 h.



V priestoroch GMM sa v utorok (24. 9.) bude konať aj prednáška vojenského historika Pavla Mičianika. Témou bude druhá svetová vojna a SNP, a to nielen v regióne Gemer-Malohont. Podujatie s autorom mnohých odborných publikácií so zameraním na vojenské dejiny bude o 10.00 h venované študentom a žiakom, o 16.00 sa uskutoční aj prednáška pre širokú verejnosť.