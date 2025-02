Gemersko-malohontské múzeum získalo 900.000 eur na rekonštrukciu

Banská Bystrica/Rimavská Sobota/Zvolen 6. februára (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote získalo z európskych zdrojov dotáciu vo výške takmer 900.000 eur. Financie budú použité na komplexnú rekonštrukciu inštitúcie a vytvorenie novej stálej expozície. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je zriaďovateľom rimavskosobotského múzea.



GMM v Rimavskej Sobote patrí k najstarším múzeám na Slovensku, založené bolo v septembri 1882. Dotáciu takmer 900.000 eur získala inštitúcia vďaka cezhraničnému projektu v rámci programu Interreg. Zahŕňať má komplexnú rekonštrukciu múzea i vytvorenie novej stálej expozície. V súčasnosti sa realizuje projektová príprava, práce by sa mali začať budúci rok.



"Projekt je súčasťou cezhraničnej spolupráce s partnermi z Maďarska a jeho ciele siahajú ďaleko za hranice bežného rekonštrukčného zásahu. Múzeum sa po rekonštrukcii premení na moderné centrum kultúrneho dedičstva so zameraním na interaktívne prezentácie a vzdelávacie programy," priblížil riaditeľ odboru kultúry Úradu BBSK Peter Černek.



V rámci obnovy kultúrnych inštitúcií sa BBSK podarilo z európskych zdrojov získať prostriedky aj na obnovu Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Projekt za vyše 3,1 milióna eur financovaný z plánu obnovy počíta so zateplením fasády, výmenou okien a dverí, rekonštrukciou vykurovania či modernizáciou osvetlenia.



"Po dokončení prác, ktoré sú naplánované do konca roka 2026, očakávame zlepšenie komfortu pre divákov aj hercov, ako aj zásadné zníženie prevádzkových nákladov divadla," skonštatoval Černek. Zvolenské divadlo tak v súčasnosti uvádza svoje predstavenia v priestoroch domu železničiarov s kapacitou pre 180 ľudí. Vo väčšom rozsahu tiež využíva plánované výjazdové divadelné predstavenia.